Paqui, la mujer de Cerdán, cobra pensión por incapacidad en un pie pese a que está en plena forma

Paqui Muñoz Cano, esposa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cobra desde hace años una pensión por incapacidad de 640 euros mensuales mientras desarrolla una vida completamente normal, según revelan las imágenes exclusivas obtenidas por OKDIARIO antes de la entrada en prisión de su marido.

Las grabaciones muestran a la mujer del dirigente socialista caminando sin dificultad, llevando una pizza de un restaurante a su casa y tomando una cerveza un día laborable a las 12 de la mañana acompañada de un hombre amigo de Santos Cerdán. También se la ha visto bajando a tirar la basura o comprando comida en un supermercado cercano.

Durante la declaración judicial de su marido el pasado 30 de junio, Santos Cerdán confirmó ante el juez del Tribunal Supremo que su esposa «es pensionista por un accidente» y que «cobra 640 euros» mensuales como prestación por invalidez.

Fuentes del entorno de Santos Cerdán han señalado a este periódico que Paqui Muñoz «se cayó de una escalera y se rompió el talón de Aquiles cuando trabajaba en la fábrica de Bonduelle, en Milagro», el pueblo navarro donde tienen su casa familiar de protección oficial. Esa empresa es una compañía que envasa conservas de verduras.

La mujer se desplaza sin aparentes dificultades físicas ni ayudas técnicas. No hay ni muletas, ni silla de ruedas, ni nada parecido. Se le puede ver haciendo una vida normal usando unas sandalias abiertas adecuadas para las altas temperaturas del verano. También se la ve fumando un cigarrillo y disfrutando placenteramente de un aperitivo en una terraza cercana a su domicilio, en el distrito de Chamberí.

Según fuentes especializadas en Derecho Laboral, la rotura del tendón de Aquiles no suele generar incapacidades permanentes de más de tres años. Los expertos señalan que este tipo de lesiones, aunque inicialmente dolorosas e incapacitantes, tienen un pronóstico favorable con el tratamiento adecuado. Puede ser, o bien que como la pensión se dio hace una década aproximadamente no haya pasado revisiones, o bien que las haya pasado y haya alegado otros problemas ocultos que no saltan a la vista.

Una incapacidad por esta patología se otorga porque no puede desempeñar su profesión habitual aunque sí otras actividades laborales. En el caso de una operaria de montaje como era ella, la limitación principal sería la bipedestación prolongada y el manejo de cargas. No obstante, las imágenes recientes no muestran restricciones evidentes en estos aspectos.

Prestación por invalidez

Según consta en la declaración judicial de Santos Cerdán ante el Tribunal Supremo, a la que tuvo acceso OKDIARIO, Paqui Muñoz percibe 640 euros mensuales en concepto de pensión por invalidez. Esta prestación se otorga cuando el beneficiario presenta una reducción anatómica o funcional grave que disminuya o anule su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva.

El sistema de la Seguridad Social establece diferentes grados de invalidez, desde la parcial hasta la gran invalidez, cada una con sus correspondientes requisitos médicos y económicos. La cuantía de 640 euros mensuales sugiere una incapacidad total –no absoluta o gran invalidez– que podría limitar considerablemente las actividades cotidianas.

La legislación vigente ahora marca revisiones periódicas de estas prestaciones cada dos años para comprobar que persisten las circunstancias que motivaron su concesión.

Santos Cerdán también declaró al juez que trabajó «17 años en empresa privada y la última en Bonduelle, 7 años, como técnico de mantenimiento», lo que explica su vinculación con la fábrica navarra donde supuestamente se produjo el accidente que originó la incapacidad de su esposa.

Actividad política

La presunta incapacidad laboral no ha impedido a Paqui Muñoz ejercer un activismo político. En las elecciones municipales de 2015, tal y como publicó este periódico, figuró como candidata del PSOE en la lista para el Ayuntamiento de Noáin (Navarra), municipio a cinco kilómetros de Pamplona.

La familia Cerdán Muñoz ha mantenido un perfil discreto hasta el estallido del caso Koldo. Ella, sevillana de nacimiento, originaria del pueblo de Los Corrales, se mudó a Navarra a trabajar en la fábrica de conservas donde conoció a Santos Cerdán y formó una familia en Milagro. La pareja tiene una hija, estudiante universitaria de Medicina en una universidad privada, por lo que no aporta ingresos a la familia sino importantes gastos.

Durante su declaración judicial antes de ingresar en la cárcel de Soto del Real (Madrid), Cerdán confesó también que paga 2.400 euros mensuales por el alquiler de su ático en el madrileño barrio de Chamberí, una vivienda de 120 metros cuadrados con dos terrazas valorada en más de un millón de euros.