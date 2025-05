Paqui, la esposa de Santos Cerdán, difundió mensajes contra Feijóo y Ayuso en redes sociales

Paqui Muñoz Cano, esposa del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también ha recurrido a las redes sociales para hacer activismo político en favor de las siglas del PSOE y contra dirigentes del PP pese a gritar lo contrario la semana pasada a la periodista de OKDIARIO que acorraló en el edificio de su domicilio.

En los mensajes difundidos por la mujer del actual número tres del PSOE en redes sociales, hay ataques personales al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su antecesor, Pablo Casado, o también a la jefa del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por ejemplo, Paqui Muñoz Cano se hizo eco de un mensaje del diputado socialista José Zaragoza caricaturizando a Feijóo como Donald Trump y hablabdo de las «mentiras» del jefe de la oposición. En otras ocasiones, se sumó a las arremetidas de su marido contra el líder del PP, como cuando Santos Cerdán dijo de Feijóo en 2022 que «desde su salto nacional ha hecho tres cosas: tapar la corrupción, abrir la puerta de los gobiernos a la ultraderecha y mentir».

En otro mensaje de Santos Cerdán que difunde su mujer, la pareja aplaudió que Anticorrupción citara a declarar al hermano de Ayuso. «En la puerta del Sol hay más sombras que luces y Ayuso debe dar la cara ya. Igual que Feijóo, que en lugar de centrarse en limpiar y regenerar al PP parece más ocupado en tapar la corrupción y pactar con la extrema derecha», jalearon entonces.

Paqui Muñoz Cano también se alineó con una usuaria para atacar a la «sanidad pública que nos está dejando la señora Ayuso». «Y tenemos los colegios públicos hechos un paraíso. Debe ser así por la mayoría que saca en las elecciones, aunque yo no lo veo. ¿Seré yo la tonta?», se preguntó la autora de este mensaje que apoyó la mujer de Cerdán.

Se da la circunstancia, además, de que Paqui Muñoz Cano, como ha revelado OKDIARIO, formó parte de las listas del PSOE en las elecciones locales de 2015. Ocupó el puesto número 10 (no salió elegida concejal) en la candidatura socialista en el municipio de Noáin (Navarra).

Pese a ello, se pronunció en estos términos el pasado viernes contra la redactora de OKDIARIO. «Yo soy una persona que no soy política. No soy famosa. No soy nada. Mi hija tampoco. Tú has venido a buscar a mi marido, a invadir mi casa. Dame tu DNI ahora mismo», señaló Muñoz Cano a la periodista, a la que retuvo y sustrajo el ordenador tras perder los papeles y la educación.

Ataque de Cerdán a Feijóo del que se hizo eco su esposa.

Entretanto, la polémica por un presunto cobro de comisiones sigue cercando al secretario de Organización, que el martes incluso desafió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegurando que el informe que ésta viene elaborando sobre su relación con la trama del caso Koldo será «desmontado» por los socialistas en cuanto salga a la luz.

El propio Santos Cerdán declaró en el Patio del Congreso que se interesó por contratos públicos para Navarra estando el imputado José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, pero esgrimió que actuó así como «el resto de los 350 diputados», negando que ello sea constitutivo de delito.

Mensaje de Cerdán contra Ayuso que también difundió su mujer.

Con todo, Santos Cerdán admitió haberse intercambiado mensajes -con la trama Koldo- interesándose por esas obras, como diputado por Navarra desde 2019 y como «coordinador territorial del partido», alegó también.

El número 3 del PSOE recalcó que en el ejercicio de sus funciones como electo por Navarra preguntó «muchas veces por obras». «Como he hecho yo y como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso», insistió.

Acudía al Ministerio de Ábalos

Precisamente, OKDIARIO publicó la semana pasada que Santos Cerdán se valía de su cercanía a Koldo García para acudir al Ministerio de Transportes (antes de Fomento) que dirigía José Luis Ábalos a interesarse por contratos públicos. Así lo aseguran fuentes conocedoras de los movimientos del hoy número tres del PSOE por estas dependencias ministeriales.

El hecho de que Santos Cerdán -cuyo rastro sigue la Unidad Central Operativa (UCO) en el informe que está por salir- se moviera con tanta facilidad por este ministerio, pone de manifiesto el acceso por la vía rápida que tenía a los planes de actuación de esta cartera, la más cotizada del Consejo de Ministros por el elevado presupuesto que maneja para realizar concesiones públicas.

Las fuentes consultadas por este periódico tienen constancia de que Cerdán, si bien no tenía ningún cargo en el Ejecutivo, se desplazaba hasta el ministerio, ubicado en el Paseo de la Castellana, para estar allí al tanto de proyectos de obras del Gobierno, interesándose sobre todo por «infraestructuras» para el norte de España, del que procede, y utilizando como coartada la búsqueda de «rédito electoral», apuntan las fuentes.