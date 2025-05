La esposa activista de Santos Cerdán no es ajena a la política: fue en las listas del PSOE en 2015

La esposa del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, fue en las listas del Partido Socialista de Navarra en las elecciones locales de 2015. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Francisca Paqui Muñoz Cano, concurrió en el puesto número 10 de la plancha de los socialistas al Ayuntamiento de Noáin, municipio a cinco kilómetros de Pamplona, donde se encuentra el aeropuerto.

Ello prueba que la mujer de Santos Cerdán no encarna un perfil ajeno a la política, pese a gritar lo contrario a la periodista de OKDIARIO a la que acorraló la semana pasada en el edificio de su domicilio. «Yo soy una persona que no soy política. No soy famosa. No soy nada. Mi hija tampoco. Tú has venido a buscar a mi marido, a invadir mi casa. Dame tu DNI ahora mismo», señaló Muñoz Cano a la redactora de este periódico, a la que retuvo y sustrajo el ordenador tras perder los papeles y la educación.

La pareja del número tres del PSOE de Pedro Sánchez no consiguió escaño en aquellos comicios locales de mayo de 2015, pues ocupó el puesto diez de la candidatura socialista para los 13 escaños e en liza. El PSOE sólo consiguió un concejal en aquellas elecciones, que supusieron el fin de 16 años de gobierno de UPN. El pacto entre Queremos Noáin (3 concejales), EH Bildu (3) e Izquierda-Ezkerra (1) acabó dando la alcaldía a José Ignacio Erro Lacunza, de Queremos Noáin.

«Estoy harta de tantas mentiras, ¿vale? (…). Estoy hasta los cojones de que escribáis basuras, ¿vale? Me cago en la puta de oros, dame tu DNI», lanzó la mujer de Santos Cerdán a la periodista de OKDIARIO. «Estoy hasta los cojones ya de la prensa y de este puto país», incidió.

El nombre de Francisca Cano Muñoz en la lista del PSOE al Ayuntamiento de Noáin (Navarra) en 2015.

Las fuentes citadas sostienen que la mujer de Santos Cerdán fue «de relleno» en la lista del PSN en Noáin, municipio que recuperó UPN en las elecciones municipales de 2023, pero que el pasado abril cambió de manos a través de una moción de censura contra el regionalista Sebastián Marco (UPN). Así, el bastón de mando lo asumió Luis Maya, de Aldatu, que se alternará con Mikel Navarro, de AINE, hasta el año 2027 gracias la suma de los votos de Aldatu, AINE y Somos Valle.

El pasado viernes, la mujer de Santos Cerdán atacó a este medio cuando trataba de contrastar que ambos viven de alquiler en un ático en Chamberí cuyo precio de mercado supera el millón de euros, como publicó OKDIARIO. Asimismo, el alquiler ronda los 3.000 euros mensuales por una vivienda similar en esta zona acomodada del centro de Madrid. Al vivir de alquiler, el número tres de PSOE y parlamentario por Navarra no refleja esta vivienda entre sus propiedades en la declaración de bienes y rentas de los diputados nacionales en esta legislatura, como informó Vozpópuli.

Cobro de comisiones

Entretanto, la polémica por un presunto cobro de comisiones sigue cercando al secretario de Organización, que este martes incluso desafió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegurando que el informe que ésta viene elaborando sobre su relación con la trama del caso Koldo será «desmontado» por los socialistas en cuanto salga a la luz.

El propio Santos Cerdán declaró este martes en el Patio del Congreso que se interesó por contratos públicos para Navarra estando el imputado José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, pero esgrimió que actuó así como «el resto de los 350 diputados», negando que ello sea constitutivo de delito.

Con todo, Santos Cerdán admitió haberse intercambiado mensajes -con la trama Koldo- interesándose por esas obras, como diputado por Navarra desde 2019 y como «coordinador territorial del partido», alegó también.

Preguntó «muchas veces por obras»

El número 3 del PSOE recalcó que en el ejercicio de sus funciones como electo por Navarra preguntó «muchas veces por obras». «Como he hecho yo y como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso», insistió.

Precisamente, OKDIARIO publicó la semana pasada que Santos Cerdán se valía de su cercanía a Koldo García para acudir al Ministerio de Transportes (antes de Fomento) que dirigía José Luis Ábalos a interesarse por contratos públicos. Así lo aseguran fuentes conocedoras de los movimientos del hoy número tres del PSOE por estas dependencias ministeriales.

El hecho de que Santos Cerdán -cuyo rastro sigue la Unidad Central Operativa (UCO) en el informe que está por salir- se moviera con tanta facilidad por este ministerio, pone de manifiesto el acceso por la vía rápida que tenía a los planes de actuación de esta cartera, la más cotizada del Consejo de Ministros por el elevado presupuesto que maneja para realizar concesiones públicas.

Las fuentes consultadas por este periódico tienen constancia de que Cerdán, si bien no tenía ningún cargo en el Ejecutivo, se desplazaba hasta el ministerio, ubicado en el Paseo de la Castellana, para estar allí al tanto de proyectos de obras del Gobierno, interesándose sobre todo por «infraestructuras» para el norte de España, del que procede, y utilizando como coartada la búsqueda de «rédito electoral», apuntan las fuentes.