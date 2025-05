Así es el ático de Chamberí de más de un millón de euros donde vive Santos Cerdán de alquiler

El secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra en el Congreso, Santos Cerdán, vive de alquiler en un ático valorado en más de un millón de euros en el barrio madrileño de Chamberí. OKDIARIO pudo contrastar este viernes que el número tres del Partido Socialista reside en este piso que tiene una superficie de 120 metros cuadrados, además de contar con dos terrazas, una de 16 metros cuadrados y otra de ocho, según datos oficiales de la Dirección General del Catastro.

Distintos portales inmobiliarios consultados por este periódico apuntan que una vivienda de estas características en esta cotizada zona del centro de Madrid, próxima a la sede del PSOE en la calle Ferraz (distrito de Moncloa), se vende por más de un millón de euros. Y el alquiler ronda los 3.000 euros mensuales, un importe que no está al alcance de todos los bolsillos.

Santos Cerdán, uno de los integrantes del clan del Peugeot, el grupo de fieles que ayudó a Pedro Sánchez a ganar las primarias de 2017 tras ser defenestrado por el partido, ha tenido estrecha relación con los principales integrantes de la trama Koldo, esto es, con el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. De ahí que su papel haya sido investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe comprometedor que todavía no ha trascendido.

OKDIARIO ha publicado en los últimos días que Santos Cerdán -siendo secretario de Coordinación Territorial del PSOE (2017-2021)- acudía al Ministerio de Transportes para interesarse por contratos de «infraestructuras» y que habría aparecido en grabaciones por parte de la trama Koldo en relación con comisiones de contratos públicos.

El patrimonio de Santos Cerdán ha sido mirado con lupa en estos meses, sobre todo después de que el empresario Víctor de Aldama le señalara ante al juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo al vincularlo con unos «cupos» pactados con constructoras para la adjudicación de obra pública.

Aldama afirmó que al interferir en una supuesta operación que afectaba al secretario de Organización del PSOE, éste exigió un pago de 15.000 euros a Koldo García, que expresó su enfado llamándole «electricista de mierda». El diputado por Navarra es técnico de mantenimiento, de profesión, antes de hacer carrera en la política.

Edificio del ático donde vive Santos Cerdán en Madrid.

«Koldo me dice que no nos metamos en el terreno de… Me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces, que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado, que se ha liado muy grande. ¿Y yo qué culpa tengo? Nos habéis dicho que tal y hemos ido a esa licitación», relató Aldama en el Supremo.

Se da la circunstancia de que este ático de Santos Cerdán en el distrito madrileño de Chamberí, al vivir en él en régimen de alquiler, y no ser de su propiedad ni de su mujer, no aparece en su declaración de bienes y rentas presentada en el Congreso de los Diputados con motivo de la presente legislatura, como informó Vozpópuli.

En dicha declaración de bienes y rentas, registrada el 3 de agosto de 2023, Santos Cerdán da cuenta de una vivienda en Milagro (Navarra) -su localidad natal- que fue adquirida en 1994 y que ha sido reformada con posterioridad. También declaró un préstamo de 53.218 euros suscrito en 2003 y otro de 19.200 euros para la compra de un Volvo XC60 T6 en 2023. Además, decía poseer un saldo de 55.320 euros en una libreta de ahorro.

Imagen satélite del edificio del ático donde vive Santos Cerdán. (Foto: Google Earth)

Fue este viernes al tratar de contrastar OKDIARIO que Santos Cerdán vivía en este ático de alquiler, cuando su esposa perdió los papeles ante una periodista de este medio, a la que retuvo y acorraló en el descansillo de la sexta planta del edificio, y luego incluso sustrajo su ordenador. Todo ello entre gritos hacia la redactora con un lenguaje de lo más soez y grosero e impidiéndole abandonar el lugar.

«¡Tú no te vas, dame tu DNI!» o «¡Estoy hasta los cojones ya de la prensa y de este puto país!», le lanzó, entre otros improperios. «Estoy harta de tantas mentiras, ¿vale?, que ni tengo un Audi, ni tengo terrenos, ni tengo nada. Estoy hasta los cojones de que escribáis basuras, ¿vale? Me cago en la puta de oros, dame tu DNI», chilló la esposa de Santos Cerdán, fuera de sí, a la periodista.

Un episodio que pronto utilizó Ferraz para victimizarse y hablar de «acoso» de la «ultraderecha» cuando la acosada fue en realidad la periodista de este periódico. El PSOE emitió un comunicado lleno de bulos y del que se hizo eco incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estando de viaje oficial en Albania. «Mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia. El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partidos, va de derechos. Un abrazo, Santi», escribió el jefe del Ejecutivo en redes sociales.