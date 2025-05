El PSOE miente en su comunicado: la periodista se identificó y no se coló en la casa de Cerdán

El comunicado del PSOE sobre un supuesto «incidente de acoso» en el domicilio de su secretario de Organización, Santos Cerdán, queda desmentido categóricamente por una grabación en vídeo que revela unos hechos completamente opuestos a los difundidos falsamente por el partido.

Según las pruebas publicadas, la esposa de Cerdán retuvo a la periodista de OKDIARIO, le arrebató su ordenador portátil y le impidió marcharse, exigiéndole ilegalmente y en repetidas ocasiones su DNI, mientras que la comunicadora se había identificado correctamente desde el primer momento.

Desmontamos punto por punto la versión de partido de Pedro Sánchez:

1. No se coló

En primer lugar, el PSOE ha afirma que «una mujer se ha colado en el edificio».

La periodista en su labor de investigación entró al edificio al encontrar la puerta del portal abierta de par en par. No estaba el portero para consultar la información.

2. Se identificó como periodista

A continuación, el PSOE dice que la periodista «ha subido hasta la planta en la que viven Cerdán y su familia y ha llamado a la puerta de la casa diciendo que traía un paquete para Santos Cerdán».

La periodista, tras preguntar de forma muy educada si era la casa de Santos Cerdán, a la pregunta de la mujer del diputado responde claramente: «Soy periodista». La periodista no iba vestida de repartidora ni nada parecido.

3. No hay resistencia a identificarse

En tercer lugar, el PSOE esgrime: «En ese momento, en el domicilio se encontraba sola la esposa de Santos, y se ha ofrecido a recoger el paquete en su nombre. La mujer se ha negado, hasta que, a preguntas de la esposa de Cerdán, ha reconocido que era periodista».

Como se ha expuesto, la periodista a la pregunta de «¿Quién eres?», ha contestado que es periodista. La profesional de este medio quería contrastar si era la vivienda de Santos Cerdán o no. No tenía constancia de si había o no familia del socialista en ese momento en la vivienda. Era la primera vez que la periodista acudía a ese lugar.

El PSOE dice «se ha negado hasta que a preguntas de la esposa…», lo que da a entender una resistencia a identificarse por parte de la periodista. No fue así.

4. La periodista quería irse

A renglón seguido, el PSOE sentencia: «La mujer se negaba también a marcharse, por lo que se ha avisado a la Policía Nacional de lo que ocurría».

De nuevo, el PSOE miente descaradamente. El vídeo muestra a una periodista asustada y a la esposa de Cerdán visiblemente airada y alterada lanzando improperios. La informadora reitera en numerosas ocasiones que le devuelva el ordenador que le había sustraído para marcharse ante lo que la mujer de Cerdán se niega. No quiere entregarle sus pertenencias hasta que no le entregue su DNI.

«Quiero irme», se escucha en numerosas ocasiones a la periodista, pero la mujer del dirigente socialista no le deja. Le exige el DNI y ella se niega a identificarse al no ser una fuerza de la autoridad. Por la fuerza le había quitado el ordenador portátil y llama a la Policía creando un revuelo que concita la atención de una vecina al que dice que ella está bien.

En contra de lo afirmado por el Partido Socialista, que asegura que la periodista «se negaba a marcharse», la grabación revela que tras confirmar que en dicho inmueble residía Santos Cerdán, la profesional ha tratado de marcharse pero la mujer no la dejaba sustrayéndole su ordenador. Sorprendentemente, la esposa del dirigente socialista le impidió salir arrinconándola contra la pared, agarrándola del brazo y arrebatándole el portátil que había metido en su propia vivienda.

La situación se agrava cuando la esposa de Cerdán se ha negado a devolver el dispositivo informático y exige a la periodista que le diera su DNI una y otra vez en total hasta en 24 ocasiones. Todo mientras la comunicadora solicitaba la devolución de su ordenador para poderse marchar.

5. No hubo acoso

Finalmente el PSOE dice: «El acoso al que se está sometiendo a políticos y periodistas progresistas está adquiriendo un tinte peligroso que supera todos las lineas rojas. En estos momentos se está tramitando la correspondiente denuncia, ante otro atropello más de pseudomedios de ultraderecha financiados con dinero público de administraciones del PP. Nos parece intolerable y un retroceso democrático inasumible». Sánchez, varios ministros y el propio PSOE han hablado de «acoso» en relación a este episodio.

Es falso. La periodista no ha acosado a nadie y simplemente llevaba a cabo su trabajo como informadora, comprobando que Cerdán vive en un ático valorando en más de un millón de euros.

Acciones judiciales

Este periódico iniciará acciones judiciales. Procederá a presentar una querella por injurias y calumnias contra el PSOE porque la organización de Sánchez asegura falsamente que ha existido «un acoso».

Este incidente se produce en un momento de creciente tensión para el Gobierno socialista y en particular a las puertas de que se entregue al juzgado un informe de la UCO en Guarda Civil que, parece ser, acorrala a Cerdán.