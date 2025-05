La mujer de Santos Cerdán miente: retuvo a la periodista de OKDIARIO y sustrajo su ordenador

Estos son los hechos grabados por la periodista desde el inicio de la llamada a la puerta del inmueble de Santos Cerdán. Después de llamar a la puerta y que abriera la mujer de Santos Cerdán, la trabajadora de este medio se identifica como periodista.

Su cometido era acreditar que en dicho inmueble residía Santos Cerdán. Una vez confirmado dicho extremo ha tratado de marcharse y sorprendentemente la mujer de Santos Cerdán ha impedido que se pudiera ir arrinconándola contra la pared, agarrándola del brazo y arrebatándole el ordenador portátil que ha introducido en su vivienda. Ordenador que se ha negado a devolver exigiendo a la periodista que le entregara su DNI hasta en 24 ocasiones.

Mientras, la periodista solicitaba la devolución de su ordenador para poderse marchar, algo a lo que la mujer del secretario de Organización de los socialistas se ha negado. «No, no te vas a ir. Tú no, tú no te vas a ir. Tú me vas a dar tu DNI. Tu ordenador ahora es mío. Dame el DNI si no no te doy el ordenador», gritaba y chantajeaba.

Sólo cuando ha llegado la Policía Nacional, la mujer de Santos Cerdán ha devuelto el ordenador a la periodista, que no ha tenido ningún inconveniente en identificarse ante las fuerzas del orden, pudiéndose marchar en cuestión de minutos, como era su intención desde un inicio y así se lo ha requerido en numerosas ocasiones a la mujer de Santos Cerdán.

No ha entrado a la casa

El comunicado del PSOE miente y aprovecha para victimizar a Santos Cerdán. En ningún caso se ha tratado de un incidente de acoso en el domicilio de Santos Cerdán. Era la primera vez que la periodista acudía al que podría ser el domicilio del secretario de Organización del PSOE a los efectos de acreditarlo.

La periodista no ha entrado nunca en el piso, pese a que la mujer de Santos Cerdán ha introducido su ordenador ahí para intentar que accediera al domicilio y con ello sostener falsamente una actuación irregular de la periodista.

Todo ha ocurrido en las escaleras del inmueble donde no ha cesado de proferir gritos intimidatorios hasta el punto de que ha subido una vecina para comprobar lo que ocurría.

Llamada a la Policía y a Santos Cerdán

La mujer de Santos Cerdán ha obligado a la vecina a llamar a la Policía. La periodista ha pedido si podía llamar a sus jefes, pero la esposa del socialista se lo ha impedido. «Tú no vas a hablar con nadie», ha amenazado impidiéndole utilizar su teléfono.

Ella sí utilizaba su móvil y llamaba a su marido. Como no le cogía, ha llamado a su secretaria y ha ordenado a su hija que «llamara al Papa». No estaba sola en el domicilio, como ha dicho el PSOE en su comunicado tratando de victimizar a Santos Cerdán.

«¡Estoy hasta los cojones de este puto país!»

El altercado provocado por la esposa de Santos Cerdán se ha producido en medio de la polémica que sobrevuela al secretario de Organización sobre un informe de la UCO, al parecer demoledor para el socialista.

La mujer de Santos Cerdán estaba visiblemente nerviosa, alterada y con la televisión encendida escuchando noticias sobre su marido. Tras acorralar a la periodista le ha gritado durante 10 minutos insultando a la prensa.

«Estoy harta de tantas mentiras, ¿vale?, que ni tengo un Audi, ni tengo terrenos, ni tengo nada. ¡Estoy hasta los cojones de que escribáis basuras! Me cago en la puta de oros, dame tu DNI», increpaba la mujer de Santos Cerdán a la periodista, tal y como se puede apreciar en el vídeo. OKDIARIO ha distorsionado la voz de la mujer de Santos Cerdán para respetar su privacidad.

La redactora ha tratado de defenderse diciendo que no había escrito nada sobre su marido. «¡Estoy hasta los cojones ya de la prensa y de este puto país!», ha zanjado la mujer de Santos Cerdán amenazando con denunciar a la periodista.