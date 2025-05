Los gritos de la mujer de Santos Cerdán: «¡Estoy hasta los cojones de este puto país!»

La esposa del secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra, Santos Cerdán, coaccionó este viernes a una periodista de OKDIARIO con gritos del tipo «¡Tú no te vas, dame tu DNI!» o «¡Estoy hasta los cojones ya de la prensa y de este puto país!», entre otros improperios.

Todo ello acorralando a la periodista en el descansillo de la planta de su domicilio en Madrid. Así, durante 10 minutos ha estado gritándole entre insultos a su trabajo y al de la prensa. «Estoy harta de tantas mentiras, ¿vale?, que ni tengo un Audi, ni tengo terrenos, ni tengo nada. Estoy hasta los cojones de que escribáis basuras, ¿vale? Me cago en la puta de oros, dame tu DNI», ha increpado la mujer de Santos Cerdán a la periodista, tal y como se puede apreciar en el vídeo (con voz distorsionada por privacidad) que ha publicado OKDIARIO.

La redactora ha tratado de defenderse diciendo que no había escrito nada sobre su marido. «Estoy hasta los cojones ya de la prensa y de este puto país», ha reiterado la mujer de Santos Cerdán amenazando con denunciar a la periodista y obviando que es precisamente el PSOE el que gobierna la Nación y que está cercado por la corrupción.

Este altercado se ha producido en medio de la polémica que sobrevuela al secretario de Organización por el informe sobre su relación con la trama Koldo en el que viene trabajando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Precisamente, en el momento de los hechos, la mujer de Santos Cerdán estaba visiblemente nerviosa, alterada y con la televisión encendida escuchando noticias sobre su marido.

«Yo soy una persona que no soy política. No soy famosa. No soy nada. Mi hija tampoco. Tú has venido a buscar a mi marido a invadir mi casa. Dame tu DNI ahora mismo», ha reiterado en multitud de ocasiones tras perder los papeles y la educación.

Ante la negativa de la periodista de darle su DNI, la esposa de Cerdán ha dicho que se lo tendría que dar entonces a la Policía. Fue la vecina quien llamó a los agentes. Con tono chulesco, la mujer del número 3 del PSOE volvió a dirigirse a la periodista para decirle: «Vale, pues ahora, cuando venga la Policía, se lo das. Vale. ¡Hasta los cojones estoy!», exclamó de nuevo con un lenguaje soez.

«No, no te vas a ir»

«No, no te vas a ir. Ya no te vas a ir», repitió varias veces la mujer de Santos Cerdán a la periodista, lo que desmonta el comunicado que ha lanzado Ferraz repleto de bulos, como también acaba de publicar OKDIARIO. «La mujer se negaba también a marcharse, por lo que se ha avisado a la Policía Nacional de lo que ocurrió». Una falacia más de la factoría sanchista, puesto que la periodista manifestó en varias ocasiones su deseo de marcharse del lugar tras contrastar su investigación.

OKDIARIO tiene previsto iniciar acciones judiciales contra el PSOE por este comunicado que falta a la verdad. De esta manera, este periódico procederá a presentar una querella por injurias y calumnias después de que el Partido Socialista haya acusado falsamente de «acoso» a este medio.