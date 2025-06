Sánchez invitó a Cerdán a cenar en Moncloa 24 h después de destapar OKDIARIO los audios hablando de comisiones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó al imputado Santos Cerdán -el ex número tres del PSOE enviado este lunes a prisión- invitándole a cenar al Palacio de La Moncloa apenas 24 horas después de que OKDIARIO revelara en exclusiva el pasado 15 de mayo que Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, le grabó hablando de comisiones. Algo que luego confirmó la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que ha tenido un peso determinante en el envío de Santos Cerdán a la cárcel de Soto del Real (Madrid) decretado este lunes por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

El jefe del Ejecutivo difundió además un bulo del PSOE contra OKDIARIO, que acudió a confirmar una información al domicilio en Madrid del entonces número tres del PSOE.

«Mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia. El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partidos, va de derechos. Un abrazo, Santos», escribió el secretario general de los socialistas en la tarde del 16 de mayo de 2025.

Asimismo, el presidente del Gobierno se hizo eco de este otro mensaje del Partido Socialista. «Todos los y las socialistas estamos contigo y tu familia, Santos. Siempre. No vamos a dar un paso atrás ante los ultras y el acoso al que nos someten. No nos van a amedrentar. Abrazo fuerte compañero», publicó la cuenta oficial del PSOE en redes sociales.

De igual modo, Ferraz, a través de su dirección de Comunicación, mandó a los medios de comunicación un comunicado repleto de mentiras sobre el trabajo periodístico de OKDIARIO. «Esta mañana se ha producido un incidente de acoso en el domicilio de Santos Cerdán», sostuvo el PSOE, señalando a una «periodista de OKDIARIO».

«El acoso al que se está sometiendo a políticos y periodistas progresistas está adquiriendo un tinte peligroso que supera todas las líneas rojas», esgrimió el partido de Pedro Sánchez.

Según el comunicado que difundió el PSOE, una mujer «se coló en el edificio» y «subió hasta la planta en la que viven Cerdán y su familia» y «se negaba a marcharse». Sin embargo, OKDIARIO desmintió categóricamente esta versión, aportando una grabación en vídeo que contradice lo afirmado por el Partido Socialista.

El vídeo de los hechos -publicado por este periódico el propio 16 de mayo- muestra a una periodista asustada y a la esposa de Cerdán visiblemente airada y alterada. La profesional intentó marcharse en repetidas ocasiones, pero la esposa del entonces dirigente socialista le sustrajo su ordenador portátil y le impidió salir del edificio, exigiéndole su DNI hasta en 24 ocasiones, según el recuento realizado por el periódico. OKDIARIO ya avanzó la presentación de una querellar por injurias y calumnias contra el PSOE.

Además de esta campaña de acoso lanzada por Ferraz contra este periódico, a la que se sumaron los ministros del Gobierno en masa, se unió el hecho que Pedro Sánchez invitó aquella noche a Santos Cerdán y a su esposa, Francisca Paqui Muñoz Cano, a cenar al Palacio de la Moncloa.

Integración en organización criminal

Apenas 45 días después de aquéllo, o lo que es lo mismo, un mes y medio, Santos Cerdán ha acabado siendo enviado a prisión provisional por la presunta comisión de delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Por su parte, en declaraciones a los medios en Sevilla, Pedro Sánchez ha eludido este lunes cualquier responsabilidad política. Así, tras conocerse el envío de Santos Cerdán a prisión sin fianza por parte del juez instructor del caso Koldo, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que su partido ha actuado con «contundencia».

«Tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la Justicia. Y es la Justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener Santos Cerdán», ha afirmado Sánchez en rueda de prensa con motivo de la primera jornada de la IV Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo de la ONU que se celebra en la capital andaluza.

De igual manera, marcando distancia ahora con Santos Cerdán, la número dos del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha expresado su «respeto» a la decisión judicial que ha tomado el Tribunal Supremo y ha llegado a decir que se trata de «un asunto de una persona que no tiene nada que ver con el PSOE».

Además, se ha mostrado partidaria de que la justicia «llegue hasta el final para averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso». En cambio, hace sólo unas semanas, la propia Montero «puso la mano en el fuego» por Santos Cerdán, ex diputado por Navarra, y cerró así filas con el entonces secretario de Organización del PSOE: «Confianza toda en Santos Cerdán», declaró.