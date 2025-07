El PP contrata a un cómico en su congreso nacional para mofarse del PSOE: «¿Está Pedro?»

El Partido Popular ha contratado al humorista canario Abraham Gómez Rosales quien ha hecho un monólogo durante el Congreso del PP mofándose del PSOE y de Pedro Sánchez. «Estoy feliz. Me han invitado a este comité de la PSOE», ha dicho el monologuista de forma irónica quien también ha preguntado por «Pedro». «Es que siempre se esconde», ha señalado.

«Pedro siempre se esconde, pero porque es humilde», ironizó el cómico canario, para después añadir con sarcasmo: «le gusta confundirse entre la gente. Ahí le gusta confundir a la gente». La búsqueda infructuosa del presidente se convirtió en el hilo conductor de su intervención: «¿Está Pedro? Pedro tampoco. No está en el baño. Seguro».

El humorista no se ha limitado a Sánchez y ha extendido sus críticas a otros miembros del Ejecutivo. Sobre Carles Puigdemont, a quien ha denominado «Puchi», lo ha descrito como «un tipo minion catalán, pero ese se te escurre». También ha hecho referencia a Yolanda Díaz, aunque de forma más velada: «Tampoco la pájara. Tampoco».

Gómez Rosales ha afirmado haber recibido instrucciones del CIS para «luchar por el relato», una clara alusión a las críticas de la oposición sobre el control de la narrativa política por parte del Gobierno. «Me dijeron Abraham, vete pa allí y lucha por el relato. Yo no tengo ni idea de lo que es el relato, pero me sonó como a cuento», ha declarado entre risas del público asistente al Congreso del PP.

El cómico no dejó pasar la oportunidad de criticar la situación económica del país. «Yo casi que no como porque no me llega el sueldo», ha afirmado, en lo que pareció una crítica directa a la gestión económica del Ejecutivo. También ha abordado el tema de la okupación de viviendas con un relato surrealista sobre cómo le «ocuparon la casa» y terminó viviendo en la vivienda de una vecina.

«Pedro nos dice ‘Es bueno que tengan una ocupación’ y a mí me ocuparon la casa», ha bromeado, generando carcajadas entre los asistentes mientras criticaba de forma indirecta las políticas de vivienda del Gobierno.

El humorista canario también ha dedicado tiempo a ridiculizar a los socios parlamentarios del PSOE. Sobre Podemos, comentó: «Luego están las de Unidas. Comemos. Ellas se juntan y comen. Comen la verdad», en clara referencia a las tensiones internas de la formación morada.

Paradójicamente, el monólogo en el Congreso del PP ha concluido con una supuesta defensa de Pedro Sánchez, al que denominó cariñosamente «Pedri»: «Yo quiero defender a Pedri, mi Pedri, Pedri Chaves. De verdad, si estás por aquí, te queremos, te necesitamos».