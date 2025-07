El motivo por el que todos los españoles tenemos que llevar una servilleta para comprar fresas: lo piden los expertos

Comprar fruta puede parecer una tarea simple, pero lo cierto es que muchas veces se convierte en todo un reto. Escoger una buena pieza, saber si está en su punto óptimo de maduración o identificar si ha sido tratada con químicos que puedan alterar su sabor, textura o incluso sus propiedades nutricionales, no siempre es fácil. Y esto se vuelve aún más complicado cuando se trata de frutas delicadas como las fresas. A pesar de su aspecto tentador, muchas veces nos llevamos a casa una bandeja de fresas que no saben a nada o que se estropean en cuestión de horas, razón por la cual los expertos recomiendan llevar una servilleta a la frutería o el supermercado.

Aunque hoy en día podemos encontrar fresas durante todo el año, la mejor época para consumirlas es la primavera. En España, la temporada de fresas va desde marzo hasta junio, siendo abril y mayo los meses de mayor producción y calidad. Durante estos meses, es más probable encontrar fresas cultivadas en territorio nacional, sin necesidad de largas cadenas de transporte ni tratamientos de conservación agresivos. Elegir fresas de temporada no solo garantiza mejor sabor, sino también un menor impacto ambiental.

¿Por qué hay que llevar una servilleta para comprar fresas?

Elegir fresas que estén realmente buenas no es tarea sencilla. En la mayoría de los supermercados, las fresas vienen en bandejas cerradas, envueltas en plástico, lo que limita la posibilidad de tocarlas o examinarlas con detenimiento. A simple vista pueden parecer perfectas: rojas, brillantes y de tamaño uniforme. Pero esa imagen puede ser engañosa. Muchas veces, tras probarlas, descubrimos que están insípidas, harinosas o que tienen un sabor químico artificial.

El truco más viral

Para saber si una fresa ha sido tratada con tintes o si realmente está madura y natural, un experto consultado por el medio ve.lt propone un truco casero pero muy eficaz: la prueba de la servilleta. ¿En qué consiste exactamente?

Lo único que hay que hacer es cortar una fresa por la mitad y presionar la parte interior del corte contra una servilleta blanca, completamente limpia. Luego, hay que esperar unos segundos y observar con atención el resultado. Si la fresa está madura y natural, dejará una ligera mancha rosada sobre el papel. Esta marca indica que la fruta tiene jugo y pigmentos naturales, los cuales se transfieren fácilmente al papel. En cambio, si no aparece ninguna mancha o si esta es mínima, es posible que las fresas hayan sido tratadas con colorantes artificiales, o que simplemente estén verdes.

Las fresas, cuando están en su punto óptimo de maduración, contienen antocianinas, unos pigmentos naturales responsables de su color rojo intenso. Estos compuestos, además de aportar color, tienen propiedades antioxidantes beneficiosas para la salud. Cuando la fruta ha madurado correctamente, la concentración de estos pigmentos es mayor, y al aplicar presión sobre la pulpa, es fácil que se transfieran al papel.

Si por el contrario la fruta fue tratada artificialmente para «parecer» madura, el color externo puede no corresponder con el estado real del interior. También puede ocurrir que haya sido sometida a procesos industriales que alteran su composición natural. En estos casos, la servilleta no mostrará rastros significativos de pigmento, lo que puede ser un indicio de que las fresas no ofrecen la calidad que aparentan.

Recomendaciones adicionales

Aunque el truco de la servilleta es muy útil, no es el único aspecto a tener en cuenta a la hora de seleccionar las mejores fresas. Los expertos recomiendan también observar otros detalles que pueden marcar la diferencia:

Las fresas maduras presentan un color rojo brillante de forma homogénea. Si ves partes blancas o verdes, probablemente no han madurado del todo.

Una buena fresa debe estar firme pero no dura. Si está demasiado blanda o aplastada, puede estar pasada o dañada.

Las fresas frescas tienen un aroma dulce y reconocible. Si no huelen a nada, es posible que no tengan mucho sabor.

Revisa que no haya signos de moho, sobre todo en los rincones de la bandeja. Un exceso de humedad puede acelerar el proceso de descomposición.

Curiosamente, las fresas muy grandes no siempre son las más sabrosas. A veces, las de tamaño medio o pequeño tienen una mayor concentración de sabor.

¿Se puede hacer la prueba en el supermercado?

Aunque parezca poco común, cada vez más consumidores llevan consigo bolsas reutilizables, guantes de tela o incluso servilletas. Aplicar el truco de la servilleta directamente en el supermercado puede parecer extraño, pero si tienes confianza o lo haces de forma discreta, podría ayudarte a evitar una mala elección.

Eso sí, no es recomendable manipular la fruta sin intención de comprarla, y mucho menos cortarla en pleno pasillo. Pero si tienes dudas, puedes comprar una bandeja pequeña, realizar la prueba en casa y, si el resultado no es el esperado, considerar devolverla o cambiar de establecimiento en futuras compras.