He vivido en Madrid y Barcelona y ésta es mi ciudad favorita: «Gana…»

The Times ha dado con el dedo en la llaga al explicar qué ciudad es mejor: «En la superficie, Barcelona y Madrid, dos de las principales ciudades de España, separadas por dos horas y media en tren, son notablemente diferentes. La costa de Barcelona deslumbra con sus edificios de vanguardia y su soleada indulidad mediterránea, mientras que la capital central española exuda historia y elegancia, valorando sus antiguas tradiciones. Barcelona tiene kilómetros de playas de arena, un barrio medieval muy unido y su propio movimiento arquitectónico, Modernisme. Madrid, mientras tanto, no tiene uno, sino tres palacios de arte de clase mundial, junto con grandes plazas y bulevares, inmensos parques y una dinámica escena de vida nocturna. En última instancia, sin embargo, estas dos ciudades tienen varias cosas cruciales en común. Magníficos bares y restaurantes de todas las rayas; excelentes tiendas, desde extensos mercados de pulgas hasta boutiques de lujo; y pasados históricos escritos en piedra dondequiera que mires. Ambos tienen algunos de los hoteles más encantadores de España. He vivido en ambas ciudades y he visto cómo sus personajes cambian a lo largo de las décadas a medida que los tentáculos del turismo se aferraban. Ninguno de los dos ya es un secreto bien guardado, pero han conservado personalidades robustas».

Siguiendo con la misma explicación: «Entre las atracciones de Barcelona que compiten por la pole position se encuentran sus interminables playas; los barrios medievales de Barri Gotic y El Born; el estadio Camp Nou; el Museo Picasso y toda la producción del arquitecto modernista Antoni Gaudí. Este último incluye el capricho de cuento de hadas del Parque Guell y la Casa Batllo, la asombrosa catedral que es la Sagrada Familia y el Palau Guell, de influencia gótica. Sin embargo, no pases por alto el trabajo de sus contemporáneos: la sala de conciertos del Palau de la Música Catalana es un alboroto de color y creatividad. Pero Madrid sale en la cima. Lo que hace que la ciudad sea tan única es su mezcla de historia y vanguardia. Sus tres principales galerías de arte, la Prado, la Thyssen-Bornemisza y la Reina Sofía, se complementan con una serie de galerías subterráneas y centros culturales de vanguardia, mientras que después del anochecer su aire de pompa robusta da paso a una escena de club inigualable en las afueras de Berlín. Como sede del gobierno y la realeza, Madrid está dotado de edificios impresionantes, ninguno tan impresionante como el Palacio Real, una vasta confección de 3.400 habitaciones».