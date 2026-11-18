El activista de origen marroquí conocido como Mohammedypunto está movilizando a la población inmigrante en Barcelona para que vote a Pedro Sánchez en las elecciones generales del 29-N. Pero no sólo ha alzado la voz en las calles de la ciudad condal, también lo ha hecho en los platós de televisión. De hecho, su trayectoria mediática en España está marcada por la provocación sistemática, los choques recurrentes con periodistas, analistas y políticos, y un discurso profundamente cuestionado por su talante reaccionario.

Lejos de contribuir a la convivencia o al análisis sosegado de los problemas sociales, Mohammedypunto ha hecho de la bronca televisiva su principal tarjeta de presentación, y ha convertido cada una de sus intervenciones en los platós en un espectáculo de descalificaciones, ataques a la disidencia y actitudes consideradas como faltas de respeto a sus interlocutores.

La falta de argumentos y su afán por el enfrentamiento personal se han manifestado de forma reiterada en sus numerosas y broncas apariciones en cadenas de televisión -con especial repercusión en espacios de debate de Cuatro como En boca de todos-, donde se ha encarado con colaboradores, tertulianos y figuras públicas de todo signo político con un tono desmedido.

En su largo historial de encontronazos destaca su choque con la política Andrea Levy, a quien trató de deslegitimar con desdén en pleno directo, de una forma que obligó a la diputada a reprocharle su actitud machista: «Un poco de respeto a las mujeres, que a lo mejor no estás acostumbrado». En lugar de reconducir el tono, el activista redobló el ataque con el insulto fácil: «Tú respeta y no seas racista». Además, echó en cara a Levy que señalara el hecho de que algunos inmigrantes que «vienen a España para un trabajo temporal aprovechan para tener un hijo y conseguir así quedarse».

Sin embargo, uno de los saltos más controvertidos de Mohammedypunto se ha producido en la calle. El activista marroquí ha protagonizado recientemente concentraciones y actos públicos en enclaves estratégicos como Barcelona, dirigidos específicamente a movilizar a la comunidad marroquí residente en Cataluña para pedir de manera abierta y directa el voto «contra el racismo», mientras se escuchaban gritos de los presentes en favor de Pedro Sánchez y el PSOE.

En plena vía pública en la capital catalana, el activista azuzó a los asistentes con consignas explícitas de clara intencionalidad partidista, en favor de la izquierda, razón por la que ha recibido duras críticas por utilizar a colectivos foráneos como grupo de presión en los procesos electorales españoles.

Tras esa concentración, Mohammedypunto intervino en Código 10 para negar que fuese un acto de campaña: «Era una manifestación en contra del racismo hacia los marroquíes en particular y hacia los inmigrantes en general. Lo he financiado yo. Como tengo un gran número de marroquíes que me quieren, me han seguido. El PSOE no estaba detrás; ese mitin no se hizo por política. [Los españoles] no estáis acostumbrados a ver a los marroquíes defenderse, por eso os parece raro que 3.000 marroquíes salgan a la calle a decir que ellos también forman parte de la sociedad, y es lo que hicimos».

En ese mismo programa, vivió un encontronazo con Carlos Cuesta. Mohammedypunto defendió la imagen de Marruecos como un país libre, por lo que el periodista le preguntó «qué dice el Código Penal de las relaciones homosexuales». Su respuesta fue «no lo sé», una forma de eludir el tema que hizo que la tensión entre ambos se disparara.

Hace un tiempo también protagonizó una escena de tono similar con José Ángel Antelo, ex líder de Vox en la Región de Murcia, al abordar la noticia de la celebración de un campamento para menores con enseñanzas religiosas del islam (Mini Muslim Camp). Antelo declaró que quien venga a España debería «adaptarse a nuestra forma de vivir», a lo que él espetó: «No estoy obligado a hacer las culturas de ese país, a comer jamón, o salir en Semana Santa».

Pero sin duda alguna, uno de sus enfrentamientos más desagradables se produjo cuando cargó contra un joven influencer que impidió en Ceuta un robo que pretendía cometer un inmigrante ilegal, y grabó la escena que pudo demostrar cómo el individuo intentó perpetrar el delito. Sin embargo, en lugar de condenar el robo, Mohammedypunto condenó que se grabara el momento y lo tachó de «ilegal», además de referirse con sobrada condescendencia e ímpetu al influencer para intentar ridiculizarlo, al que se refería en todo momento como «chiquitín».