El ataque machista de un marroquí contra una ceutí acosada: «Le cuelgan en una web porque es una vergüenza que una mujer diga eso»

Hace ya 44 días que se produjo el asalto masivo a Ceuta, pero la falta de soluciones para los españoles sigue provocando escenas de lo más surrealistas. Una de ellas se ha producido en el plató de Espejo Público. El programa de Antena 3 ha conectado en directo con una ceutí que ha denunciado la inseguridad que siente al salir a la calle y que ya no lo hace de noche, tras ser increpada en numerosas ocasiones por los invasores. La tensión se ha desatado cuando el programa ha conectado también con un marroquí residente en Barcelona, que ha reprochado a la ceutí sus declaraciones, y lo ha hecho con un discurso increíblemente machista.

Marina, la joven de Ceuta, está siendo víctima de una campaña de acoso y hostigamiento en Internet después de colgar un vídeo en la red y aparecer varias veces en televisión. Su imagen ha sido difundida en plataformas digitales marroquíes bajo la acusación de reivindicar «su derecho a volver sola y borracha a casa». Ha expresado su temor ante la oleada de reacciones recibidas en árabe: «Hay un montón de comentarios escritos en árabe, que dicen que ellos están superfelices de trincarme a mí sola y borracha por la calle. Qué horror, a mí sinceramente me asusta».

La ceutí ha querido, además, enfatizar la realidad que vive en las calles de la ciudad autónoma, y ha narrado un encontronazo reciente a escasos metros de su casa: «Tuve que hacer uso del spray que llevo en el bolso porque en un minuto de camino ya teníamos a siete diciéndonos guarradas. Tuve que sacar el spray y decir: ‘Como no os vayáis, os rocío a todos’. No puedo ni salir a cenar con mis amigas y mi pareja me tuvo que esperar en la puerta».

Mientras Marina seguía en pantalla, Espejo Público ha conectado con Abdelatif Mení, un creador de contenido marroquí residente en Barcelona. En lugar de centrar su intervención en las amenazas recibidas por la víctima, Mení ha puesto el foco en el comportamiento de la joven, según él, moralmente reprochable y «vergonzoso». «Yo, que soy padre de tres hijos, si digo que quiero llegar a mi casa borracho, ¿qué ejemplo iba a dar a mis hijos? Le cuelgan en una página marroquí porque es una vergüenza que una mujer diga eso». Incluso ha llegado a insistir en su discurso retrógrado: «Si mi mujer me deja en casa con los niños y me llega borracha…».

Sus palabras han provocado de inmediato la indignación de la denunciante y del equipo del programa. Marina ha reaccionado contra las declaraciones machistas del influencer: «¡Acabo de alucinar! ¿O sea que yo, por ser madre, no tengo derecho a salir a emborracharme una noche? Mis hijos también tienen un padre. Quiero demostrarles a mis hijas que ellas también pueden salir».

Por su parte, Susanna Griso y Pilar R. Losantos han intervenido tajantemente para reconducir el foco de la denuncia. Ambas han recordado que «lo de volver borracha o no borracha es lo de menos», dado que «el problema es que no puede volver sola a casa sin que la increpen», y que por denunciarlo se le ha colocado en una diana desde plataformas digitales marroquíes.

«Además de que puede volver borracha, con la falda, desnuda o lo que haga falta, porque esto es España y la gente es libre y las mujeres son libres, el problema es que las mujeres ceutíes no pueden salir, borrachas o no borrachas, sin que las increpen. Será usted machista, pero deje a una mujer española que haga lo que quiera. ¡En España las mujeres somos libres!», ha recordado Pilar R. Losantos.

Frente a los reproches por su evidente sexismo contra las mujeres, el marroquí ha alegado que «el machismo no tiene nada que ver», y que «ese es el discurso que se quiere vender cuando se habla del gas pimienta», y se ha escudado en la falacia de que es «hijo de una mujer». «Si fuera hijo de un hombre, le estaríamos entrevistando por otros motivos», ha cortado de manera tajante Griso.