Sánchez ordenó a Telefónica poner wifi urgente en Ceuta mientras a los inmigrantes les llegaba la señal de operadoras marroquíes

Los inmigrantes que invadieron Ceuta a finales del mes de julio ya tenían red móvil en sus teléfonos pese a la insistencia del Gobierno por habilitar puntos de wifi gratis para ellos. Fuentes del sector de las telecomunicaciones han confirmado a OKDIARIO que los invasores usaban sus teléfonos con señal de las operadoras marroquíes.

Las voces consultadas destacan que en estos territorios, donde la distancia geográfica entre ambos estados es mínima, los teléfonos tienden a conectarse por error a la red móvil extranjera. En este caso, los inmigrantes se quedaban pegados a la frontera con Marruecos y desde allí seguían utilizando sus teléfonos móviles con normalidad aprovechando la señal procedente de las telecos de su país.

Tanto es así que los operadores de este tipo de servicios quedaron sorprendidos al analizar los mapas de cobertura de la red 2G, 3G, 4G y 5G y descubrir que tras la llegada masiva de miles de inmigrantes la red móvil permanecía estable. No se saturó porque los invasores estaban usando dicha red móvil extranjera.

Algunas de las principales operadoras cuya señal penetra de manera natural en territorio español son Maroc Telecom, Orange o Inwi. Todas ellas operan justo al otro lado de la frontera y sus antenas, ubicadas en el país vecino, alcanzan sectores limítrofes y costeros de Ceuta. De hecho, en varias ocasiones el Gobierno español ha señalado que es muy difícil bloquear por completo esta intromisión técnica.

Pese a ello y a que otros muchos, según apuntan fuentes conocedoras, activaron con normalidad el roaming en sus teléfonos, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez encargó a Telefónica la instalación de cinco puntos de wifi abierta -como la de los aeropuertos- en la ciudad autónoma.

No se justifica como «emergencia»

La disponibilidad de wifi no era vital y con estos datos se demuestra que tampoco era «urgente». De esta manera, la imposición del Ejecutivo a la mayor operadora de telefonía queda en entredicho. Cabe recordar que la petición gubernamental no ha contado con licitación pública ni ha sido remitido al Portal de Transparencia al tratar este asunto como un caso de excepcionalidad y «emergencia».

La normativa siempre guarda supuestos bajo los que se permite encargar trabajos de manera directa en situaciones de urgencia y, actualmente, Telefónica es la compañía que tiene una mayor capacidad tanto de alcance como de reacción en Ceuta. Ninguna entidad iba a desarrollar el encargo con mejores garantías.

Cabe recordar que actualmente la ciudad autónoma cuenta con fibra y cobertura 5G gracias a la entidad. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que el acuerdo será oficializado en los próximos días para instalar los equipos a la mayor brevedad posible.

No aplicó la normativa para nacionales

El Ejecutivo no aplicó esta norma, por ejemplo, hace poco más de un mes cuando el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, remitió una carta al Gobierno en Extremadura solicitando la implicación de la Administración central para resolver los problemas de telecomunicaciones que estaba sufriendo la comarca de Las Hurdes como consecuencia del incendio forestal de Pinofranqueado.

En la misiva, Santamaría hacía referencia a las incidencias que continuaban afectando a los servicios de comunicaciones de voz y banda ancha en varias localidades de Las Hurdes, como consecuencia de los daños provocados por los recientes incendios forestales, y cuya resolución correspondía «al Gobierno central, como administración competente en materia de telecomunicaciones».

Pese a tratarse de una situación de emergencia real, la Administración únicamente habilitó soluciones provisionales, como enlaces vía satélite con una capacidad limitada.

Resulta llamativo que, pese a que este problema comprometía las comunicaciones de centros de salud, farmacias, ayuntamientos, servicios de emergencia y personas mayores de la región, el Ejecutivo de Sánchez no aplicó la adjudicación directa de un contrato de emergencia para facilitar wifi gratis a los vecinos de la zona.