Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha querido que quede bien claro quién es el responsable de que el etarra Henri Parot, el mayor asesino en la historia de España con 82 asesinatos reconocidos, esté en la calle. «Este hijo de perra, este hijo de Satanás, ya está en semi libertad al haberle sido concedido el tercer grado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a través de la Consejería de Justicia del País Vasco», ha dicho mostrando una imagen del sanguinario etarra.

Para explicar cómo es posible que pueda salir de la cárcel y sin arrepentimiento el autor de 82 asesinatos probados después de haber sido condenado a 4.800 años, el periodista ha recalcado que Pedro Sánchez «es íntimo amigo de Otegi, que era el jefe, el número 1 de los asesinos de ETA, y Otegi es su principal aliado del Gobierno».

Acto seguido, Inda ha mostrado una fotografía con la cara de María Jesús San José para aclarar que «esta pajarraca es la consejera de Justicia del País Vasco en representación del partido socialista. Ella ha puesto en libertad al mayor asesino en la historia de España». El periodista ha dado irónicamente las gracias al Partido Socialista porque ya esté en la calle el miembro de la banda terrorista ETA que ha cometido más asesinatos en toda su historia. Y ha terminado dejando un rotundo mensaje final: «Que lo sepa todo el mundo, que no quede impune, que no se vayan nunca de rositas».