Zapatero viajó a Bolivia en 2024 junto a los hermanos venezolanos que pagaron a él y a sus hijas

Los empresarios venezolanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón han canalizado más de 1,1 millones de euros hacia sociedades vinculadas al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El propio expresidente los ha definido ante el juez como «dos jóvenes emprendedores brillantes», mientras los investigadores los sitúan entre los «clientes» de la presunta organización dedicada al ejercicio ilícito de influencias que atribuyen a su liderazgo.

Durante su testimonio ante el juez, el ex presidente socialista reconoció mantener con los hermanos venezolanos una relación profesional «cercana» desde hace años: «He viajado con ellos y hemos estado en reuniones».

Añadió: «He hecho una intensa tarea de consultoría con ellos. Me he reunido en innumerables ocasiones. Me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas y económicas».

Según la UDEF, el vehículo utilizado para mover el dinero ha sido Inteligencia Prospectiva SL, sociedad administrada por los propios hermanos Amaro Chacón que los investigadores consideran «carente de actividad real». El informe policial sostiene que esta mercantil se ha empleado para introducir en España fondos procedentes del extranjero simulados como ampliaciones de capital.

Ambos hermanos están imputados pero por el momento no se han personado con abogado y procurador en el caso como varios implicados más que están huidos de la Justicia española.

Desde su sociedad Inteligencia Prospectiva SL han salido tres pagos principales. El primero, de 368.258 euros, ha ido a parar a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, al que el juez considera uno de los principales colaboradores de Zapatero.

El segundo, de 561.440 euros, se ha destinado a Whathefav, la sociedad administrada por las hijas del ex presidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El tercero, de 266.200 euros, ha llegado hasta el Gate Center, también vinculado a Zapatero.

Zapatero justificó ante el juez los pagos recibidos por sus hijas apelando a una relación de amistad de largo recorrido con la familia Amaro Chacón. «Tenía una relación muy cercana a la familia. Conozco a los padres, al tío desde 2015… Ellos se conocían porque son de la misma edad y decidieron contratarlas», declaró.

Viaje a Bolivia

Lo que el ex presidente no desveló en su declaración es que ambos hermanos le acompañaron en un viaje sospechoso a Bolivia realizado en septiembre de 2024. La presencia de los Amaro Chacón en ese desplazamiento ha quedado acreditada en el teléfono de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, cuyo contenido ha sido analizado por la UDEF.

De acuerdo con ese análisis, los hermanos venezolanos formaban parte de la comitiva que viajó a La Paz junto al ex presidente el 10 de septiembre de 2024, jornada en la que también estuvo presente el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili.

Es en ese mismo viaje donde la UDEF enmarca la supuesta comisión de 200.000 euros que Zapatero habría percibido por mediar a favor del Grupo Gloria ante el Gobierno boliviano.

Este grupo mantenía entonces un litigio judicial a través de su filial cementera Soboce, condenada a pagar unos 107 millones de dólares a la empresa pública Fancesa por competencia desleal, sentencia que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó en febrero de 2025.

Contrato de peaje

Según la UDEF, esos 200.000 euros se han abonado mediante un contrato de asesoría «simulado», firmado el 10 de mayo de 2024 entre Zapatero y la mercantil peruana Focus Social Research, dedicada oficialmente al marketing y la consultoría de comunicación. Los investigadores sostienen que esta empresa «habría actuado como empresa interpuesta para canalizar los pagos».

El entramado descrito por la UDEF dibuja un circuito económico que, según los investigadores, ha servido para canalizar fondos vinculados al rescate público concedido a Plus Ultra en 2021, con los hermanos Amaro Chacón como pieza clave en el reparto hacia el círculo más próximo del ex presidente.

Mientras la Audiencia Nacional continúa desentrañando el rastro de cada transferencia, los hermanos Amaro Chacón —protagonistas también esta semana de un accidente aéreo en Venezuela junto a una modelo ucraniana— siguen siendo el hilo que enlaza Caracas, La Paz y Madrid en uno de los expedientes de corrupción más ramificados de la política española reciente.

Que el destino haya querido colocarlos, en el mismo mes, tanto en el asiento de un avión siniestrado como en el foco de la Audiencia Nacional, no deja de resultar una macabra coincidencia para dos hombres que Zapatero solo recuerda como «emprendedores brillantes».