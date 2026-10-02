Cielos nublados y lluvias en Andalucía, según AEMET, con vientos intensos en el Estrecho

Cielos mayormente nublados dominarán hoy, 2 de octubre de 2026, en buena parte de Andalucía, con la posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en la mitad suroriental. En las sierras, los chubascos podrían intensificarse, e incluso ser fuertes. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas descenderán en la costa mediterránea. Los vientos serán mayormente flojos, aunque se esperan rachas intensas en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 2 de octubre

Tarde de nubes y posibles lluvias en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde esta jornada se espera un ambiente cargado y con altas probabilidades de lluvia en la tarde. La mañana amanecerá fresca, con temperaturas que rondarán los veinte grados y un viento suave del sureste que apenas notaremos. Sin embargo, al avanzar el día, el sol se mostrará tímido, mientras las nubes irán acumulándose en el horizonte, anticipando las precipitaciones.

Ya por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 34 grados, aunque la sensación térmica podría ser más intensa debido a la humedad que, en ocasiones, bordeará el 90%. Con una probabilidad de lluvias que deja poco margen a la sorpresa, la tarde-noche podría traer consigo interesantes chubascos. Por último, disfrutar de la puesta del sol a las 20:05 será un regalo efímero antes de que el cielo se oscurezca, prometiendo un descanso reparador tras un día de cambios.

CÃ³rdoba: cielo gris y lluvias por la tarde

La jornada en Córdoba comienza con un cielo gris y una sensación de inminente inestabilidad, mientras ráfagas de viento empiezan a jugar entre los árboles. Las primeras horas del día se presentan frescas, con temperaturas que oscilarán entre los 18 grados; sin embargo, a medida que avanza la mañana, la atmósfera se cargará de humedad y la probabilidad de lluvias alcanzará su punto máximo por la tarde, dando pie a un clima variable.

Por la tarde, el ambiente cambiará drásticamente, con un notable aumento en la actividad de lluvias, alcanzando el 100% de probabilidad. Las temperaturas escalarán hasta los 34 grados, pero la sensación térmica podría rondar los 33, sumado a un viento del sureste que soplará a 10 km/h. Con estas condiciones, será prudente llevar paraguas y prepararse para una tarde inusualmente húmeda.

En Huelva, ambiente agradable con nubes y viento ligero

La jornada se presenta con un tiempo mayormente templado, con cielos que lucirán algo nubosos a lo largo de la tarde. Aunque hay probabilidad de lluvia en la fase vespertina, las ráfagas de viento serán leves, permitiendo que la sensación térmica se mantenga agradable, con temperaturas que alcanzarán los 31 grados en su punto más alto.

Es una excelente ocasión para disfrutar de un paseo al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a las actividades cotidianas. Aprovechar las horas del día en compañía de amigos o familiares puede ser una gran manera de conectar con el entorno.

Ambiente lluvioso y ventoso hoy en CÃ¡diz

Esta jornada comienza con un amanecer gris en Cádiz, donde la temperatura apunta a los 22 grados y una sensación térmica que nos recuerda que la humedad está por las nubes. Con un 100% de probabilidad de lluvia, es recomendable llevar paraguas, ya que la máxima inclemencia se esperará por la tarde, con cielos cubiertos y un ambiente pesado. Las rachas de viento alcanzarán hasta 45 km/h, así que cuidado con el viento fuerte.

A medida que se desplaza el día, la temperatura máxima alcanzará los 30 grados, pero la sensación térmica será notablemente más alta, llegando a los 32. La tarde-noche estará marcada por un 95% de probabilidad de lluvia, así que es mejor resguardarse. La puesta del sol, a las 20:07, nos brindará unas diez horas de luz en un día en el que la lluvia y el viento serán protagonistas.

JaÃ©n: cielo nublado y lluvias intensas

Cielo nublado y una sensación de humedad dominarán la mañana en Jaén, con temperaturas que rondarán los 19 grados, creando un ambiente fresco. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia será alta tanto desde la madrugada hasta el mediodía, como en la tarde-noche, donde se espera que las precipitaciones sean intensas, alcanzando hasta los 30 grados.

Es aconsejable salir bien preparado; un paraguas será indispensable y quizás también una chaqueta ligera para cuando bajen las temperaturas al caer el sol.

Cielos nublados y chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen una mañana fresca con cielos parcialmente nublados y temperaturas alrededor de 22 grados. A medida que avance el día, el mercurio subirá, alcanzando los 28 grados por la tarde, aunque las nubes dejarán caer chubascos intermitentes, especialmente a partir del mediodía.

Con una humedad relativa que podría llegar al 100%, se recomienda salir preparado con paraguas, especialmente en la tarde-noche, donde la probabilidad de lluvia será alta. Además, el viento soplará del sureste a unos 10 km/h, aportando un giro dinámico al día.

Granada: cubierto y lluvioso durante el día

La jornada se presenta marcada por un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias desde la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados, con una sensación térmica que puede llegar hasta los 30, lo que genera un ambiente algo incómodo por la humedad.

A medida que avance el día, el cielo seguirá nublado y las lluvias continuarán tanto por la tarde como en la noche. Se recomienda vestir con ropa impermeable y estar atentos a las previsiones para evitar sorpresas.

AlmerÃ­a: cielo nublado y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo nublado y una sensación de frescura con temperaturas alrededor de 23 grados. A medida que avanza la mañana, las condiciones empeoran con chubascos intermitentes y temperaturas que alcanzarán los 27 grados. El viento del este soplará a una velocidad media de 25 km/h, agitando la atmósfera.

El día no parece mejorar, ya que se esperan precipitaciones puntuales por la tarde, con un descenso progresivo en la temperatura hacia la noche, que rondará los 23 grados. Es recomendable llevar un paraguas si planeas salir, ya que la lluvia será constante hasta el atardecer.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET