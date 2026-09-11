El Gobierno tarda un mes en pagar wifi a los invasores de Ceuta mientras clientes de Extremadura esperan un año por un router

Mientras el Gobierno ha tardado un mes en poner en marcha un contrato «de emergencia» con Telefónica para poner wifi gratis a los inmigrantes de Ceuta, muchos pueblos de Extremadura esperan por su router durante meses. Un abandono que en algunas ocasiones alcanza el año de espera.

Este periódico ha podido hablar con vecinos de una localidad de Cáceres que han solicitado hasta en seis ocasiones a Movistar la instalación de dicho equipo técnico. Lo que sucede en este tipo de casos, que también han sufrido otros vecinos de la zona, es que la empresa subcontrata pospone el servicio durante meses hasta el hastío.

En el caso de las voces consultadas, se trata de una segunda residencia. Esto supone que los vecinos extremeños han tenido que cerrar día y hora hasta seis veces con la compañía para estar en la vivienda cuando el técnico llegara. Sin embargo, hasta en cinco ocasiones estos clientes de Telefónica han viajado hasta su pueblo de Cáceres y los trabajadores de la entidad no se han presentado a la cita.

En la última fecha cerrada, relatan, sí llegó a aparecer un técnico de la empresa subcontratada, pero no pudo instalar la señal por «no encontrar cable» para ello. De hecho, señalan, aseguró que necesitaba al menos un apoyo para la instalación y que volvería a pasar por la vivienda en los próximos dos días. Después de casi dos meses siguen esperando su instalación wifi.

Se trata de un pueblo de tan solo un centenar de habitantes censados. Estas zonas de la España vaciada siguen siendo las grandes olvidadas del Estado. Los españoles que dan vida a estas poblaciones parecen tener menos importancia que los habitantes de las grandes urbes o, sin ir más lejos, que los invasores que ahora se han atrincherado en la ciudad autónoma.

Cortes de internet y teléfono

Sucede con la instalación del wifi, pero también con la señal del día a día. Es el caso de la comarca extremeña de la Sierra de San Pedro. En esta ubicación hace poco menos de un año sus vecinos pasaron todo un fin de semana entero sin conexión a internet ni línea telefónica.

Parece una nimiedad, pero en pleno siglo XXI todo se mueve en internet. En Valencia de Alcántara (5.150 habitantes), también de la provincia de Cáceres ocurrió algo similar. Allí los extremeños tuvieron que paralizar sus vidas durante días por un corte de la señal.

Los cortes de internet y de telefonía se producen por parte de Movistar. Allí Telefónica es el principal operador. Cuando se producen estos fallos, la entidad de telecomunicaciones apunta a una necesidad de ampliación en las infraestructuras de red. La tecnología avanza, pero no evoluciona con ella la estructura eléctrica de dotaría a la España rural de las mismas oportunidades que al resto.

Abandono del Gobierno central

No hay que remontarse a hace más de un año para seguir relatando los problemas con la red que asolan a los vecinos extremeños. En situaciones de emergencia tampoco saben ya a quien recurrir.

Hace poco más de un mes el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, remitió una carta al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, donde solicitó la implicación de la Administración General del Estado para resolver los problemas de telecomunicaciones que estaba sufriendo la comarca de Las Hurdes como consecuencia del incendio forestal de Pinofranqueado.

En la misiva, Santamaría hacía referencia a las incidencias que continuaban afectando a los servicios de comunicaciones de voz y banda ancha en varias localidades de Las Hurdes, como consecuencia de los daños provocados por los recientes incendios forestales, y cuya resolución «corresponde al Gobierno central, como administración competente en materia de telecomunicaciones».

Pese a tratarse de una situación de emergencia real, la Administración únicamente habilitó soluciones provisionales, como enlaces vía satélite con una capacidad limitada.

Resulta llamativo que, pese a que este problema comprometía las comunicaciones de centros de salud, farmacias, ayuntamientos, servicios de emergencia y personas mayores, el Ejecutivo de Sánchez no aplicó la adjudicación directa de un contrato de emergencia para facilitar wifi gratis a los vecinos de la zona.

Siendo las telecomunicaciones competencia exclusiva del Estado, el consejero estimó necesario a través de esa carta que desde la Delegación del Gobierno se impulse un «seguimiento específico» de estas incidencias y se canalice la situación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, así como ante los propios operadores.

Wifi de emergencia para los invasores

Esta falta de respaldo del Gobierno central a muchos vecinos españoles choca de lleno con la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adelantada en exclusiva por OKDIARIO.

Este periódico adelantó que el Ejecutivo obligó a Telefónica a asumir un contrato de emergencia para poner wifi gratis para los inmigrantes de Ceuta en cinco puntos diferentes de la ciudad autónoma a partir de una adjudicación directa a la compañía de telecomunicaciones.

La petición gubernamental no ha contado con licitación pública ni se ha publicado oficialmente en el portal de Transparencia. De hecho, los de Sánchez han tratado este asunto como un caso de excepcionalidad por el que la normativa permite encargar trabajos de manera directa en situaciones de urgencia. Una urgencia que los de Sánchez sólo han resuelto a los inmigrantes que han asaltado Ceuta.