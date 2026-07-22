Decenas de vecinos de Asturias están teniendo problemas a la hora de dar de alta el suministro eléctrico en sus viviendas de obra nueva. Según detallan a OKDIARIO varias fuentes perjudicadas por esta situación, desde hace algo más de un año, aquellos que solicitan un punto de acceso y conexión a la red están sufriendo demoras de «meses e incluso más de un año» en algunos casos.

Los afectados relatan que «no son casos puntuales», sino que se trata de una traba sistemática por parte de la distribuidora eléctrica E-Redes cada vez que se hace una petición para instalar una acometida de luz en un hogar que no contaba suministro con anterioridad.

En estos casos, los vecinos asturianos explican que «se atasca» el proceso cuando se realiza la solicitud vía online. Varios de los expedientes bloqueados a los que ha tenido acceso este periódico fueron abiertos hace meses y, algunos de ellos, tuvieron que volver a renovarse con una nueva solicitud tras llevar semanas sin respuesta alguna de la distribuidora perteneciente al grupo EDP.

En este sentido, los clientes y los instaladores eléctricos consultados apuntan que la compañía eléctrica trabaja a su vez con empresas subcontratadas que podrían estar «eternizando» los procesos. «Las solicitudes no se aprueban, pero tampoco explican el porqué. La atención al cliente no funciona, te derivan a la web y tampoco sirve de nada», comenta desesperado uno de los instaladores eléctricos que conoce la situación de primera mano.

Recuerda, además, que este colapso de peticiones de acometidas no sólo está afectando a decenas de vecinos de diferentes pueblos de Asturias como Piniella, Bañugues, Contin o Villanueva; también tiene paralizados los cobros de numerosos instaladores eléctricos por no poder hacer dichos «enganches» a la luz.

Sin embargo, varias de las voces consultadas apuntan que la distribuidora sí que pide pagos por adelantado para llevar a cabo los trámites que, en estos casos, no llegan nunca a resolverse.

En conversación con este periódico, el presidente de INELTAS, la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias, José Manuel Cabielles, asegura que «son incidencias que ya están siendo resueltas por la distribuidora» tras, según confirmaba, trasladar las quejas de los trabajadores a la compañía.

De hecho, Cabielles destacó que la entidad ha empezado a solucionar estos atrasos «poniendo más recursos», dado que los profesionales achacaban la falta de respuestas a una supuesta escasez de personal producida tras la compra de Viesgo por parte de EDP a finales de 2020.

EDP «desconoce» la problemática

Con este contexto, OKDIARIO ha consultado con la propia compañía eléctrica la problemática planteada por vecinos e instaladores. Sin embargo, desde la entidad aseguran desconocer la existencia de este atasco burocrático, pero niegan tajantemente que se deba a una falta de personal.

Afirman, además, que la propia compañía «vive de dar luz» a los ciudadanos, por lo que «no tendría sentido no facilitar el suministro». Apuntan, en cualquier caso, que siempre existen incidencias «puntuales», aunque en este caso no se trate de un patrón o una tendencia.

En este sentido, desde EDP también niegan que se trate de una consecuencia propia de la saturación de la red ya existente. Es decir, que no sea posible crear esos nuevos puntos de conexión eléctrica a la infraestructura.

Pese a ello, decenas de clientes siguen esperando una acometida que no llega, en muchos casos con las casas ya finalizadas y listas para vivir. Todo ello, cabe recordar, en mitad de una de las mayores crisis de vivienda de la historia de España.