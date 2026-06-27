La industria española confía en que el Gobierno apruebe el próximo lunes 29 de junio un nuevo paquete de medidas energéticas anticrisis para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán.

Las fuentes consultadas apuntan que, tras la reunión de las electrointensivas con los ministros de Economía e Industria, Carlos Cuerpo y Jordi Hereu, el pasado martes 16 de junio, las grandes compañías guardan la esperanza de que los de Pedro Sánchez atiendan sus propuestas.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española confía en que el Ejecutivo prorrogue las ayudas energéticas decretadas el pasado mes de marzo y las convierta en medidas «estructurales», especialmente en el ámbito de la electricidad, donde insisten en que «persisten diferencias relevantes respecto a los principales países» de Europa.

Pero, además de extender temporalmente las medidas, las compañías pretenden que Sánchez escuche sus peticiones y lance nuevas ayudas para abaratar sus facturas energéticas hasta un 30%.

Más ayudas para rebajar un 30% la factura

Las electrointensivas que asistieron al encuentro con el Gobierno representan a las industrias del combustible, la automoción, el papel, la química y la farmacia, la alimentación y bebidas, el cemento, las materias primas minerales y la siderurgia.

Todas ellas, unidas, representan el 60% del Producto Industrial Bruto (PIB Industrial) de España y han solicitado a Sánchez que el nuevo marco energético otorgue estabilidad a las medidas de reducción de costes eléctricos ya existentes, abogando, por ejemplo, por la supresión total del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Además, han solicitado la ampliación de la bonificación del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) para que se extienda dicho 85% a toda la industria manufacturera, ampliando su base de beneficiarios y vinculándola a compromisos de eficiencia energética.

En la misma línea, las electrointensivas han pedido la integración de los costes de restricciones técnicas en los peajes de acceso, con el fin de evitar que estos costes, que señalan como «de notable dimensión y volátiles», se trasladen directamente al precio de la energía, alineando el sistema español con el de otros países europeos.

El conjunto de la industria apunta que resulta imprescindible reducir el 80% en los peajes de acceso para la industria con alto consumo eléctrico, para evitar prórrogas anuales que «generan incertidumbre». Esta previsibilidad, apuntan, resulta «clave» para facilitar inversiones en electrificación y descarbonización de procesos industriales.

Por último, requieren que se lleve a cabo la maximización de las compensaciones por costes indirectos de CO2, aplicando el máximo nivel permitido por la normativa europea (hasta el 75%-80%) y dotarlas presupuestariamente para evitar desventajas competitivas y fuga de carbono.

La Alianza Industrial estima que la aplicación coordinada de estas cinco medidas «permitiría reducir el coste eléctrico industrial entre un 10% y un 30%», acercando a España a los niveles de sus principales competidores europeos, lo que mejoraría la posición relativa de la industria española y facilitaría la toma de decisiones de inversión a largo plazo.

Una competitividad condicionada

La industria ha recordado, tras sus peticiones al Ejecutivo, que el coste de la electricidad es uno de los principales factores que condicionan la competitividad industrial.

En el caso de España, este aspecto sigue representando un desafío, especialmente en comparación con otros países europeos con los que compite directamente en la atracción de inversiones industriales.

Por ello, subrayan la importancia de que el nuevo decreto contemple medidas que permitan acercar los costes eléctricos industriales a los de los países de nuestro entorno, reforzando así la capacidad del tejido productivo para competir en igualdad de condiciones.