La AEMET y Jorge Rey coinciden y mandan un aviso por la primera gran DANA que va a reventar en España: «Ojo porque viene lo importante, las tormentas podrán llegar a los 250 litros en un solo día»

El este peninsular vuelve a estar en alerta para los meteorólogos. Según la última previsión de Jorge Rey, un nuevo episodio de tormentas podría dejar más de 300 litros por metro cuadrado hasta el domingo en la provincia de Girona, una cifra que el propio divulgador define sin rodeos como «una barbaridad».

Un tiempo que se va intensificando

Las tormentas se duplicarán e incluso se triplicarán, con Valencia y Murcia como las zonas más afectadas. El sábado 3, la inestabilidad se extenderá y se intensificará por toda la costa de Cataluña, y también afectará a Baleares. Además, las lluvias llegarán a numerosos puntos tanto del sur como del norte del país, por lo que el episodio no se limitará al área mediterránea.

El domingo será el día más afectado

Ese día, en la zona de Girona, las tormentas podrían alcanzar los 250 litros por metro cuadrado en 24 horas, es decir, en un solo día. Se trata de una cantidad equivalente a lo que llueve en buena parte del año en muchas zonas de España, y su concentración en tan poco tiempo es lo que eleva el riesgo de crecidas repentinas, desbordamientos de ramblas y cauces e inundaciones en zonas bajas.

Temperaturas otoñales

Las temperaturas se mantendrán en valores otoñales, e incluso algo más agradables de lo habitual. Es precisamente la combinación de un Mediterráneo todavía cálido con aire más frío en altura lo que favorece la formación de tormentas localmente muy intensas en esta época del año.

No hay tregua la próxima semana

Según el joven burgalés, la semana próxima volverá a ser lluviosa. Los modelos apuntan a la llegada de una borrasca que acabaría arrastrando vientos del norte, lo que provocaría un descenso notable de las temperaturas a mitad de semana. En Canarias, por el contrario, las precipitaciones serán mucho menos importantes, aunque se recomienda precaución.

Posible alerta roja en Cataluña

La previsión sigue abierta. Jorge Rey ha avanzado que volverá a actualizarla para confirmar si existe un riesgo real y si podría activarse una alerta roja en Cataluña en los próximos días. Mientras tanto, conviene seguir los avisos oficiales de la AEMET y de Protección Civil, evitar cauces y zonas inundables, no cruzar tramos anegados y limitar los desplazamientos si se activan avisos de nivel naranja o rojo.