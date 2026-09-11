Alineación del Real Madrid contra el Rayo Vallecano: Mourinho medita rotaciones

La alineación del Real Madrid contra el Rayo Vallecano tendrá varias rotaciones respecto a los últimos onces que ha ido poniendo José Mourinho en los últimos encuentros. La novedad más importante apunta a ser la presencia de Diomande, que podría ser titular por primera vez como jugador madridista. También regresará, en principio, Bernardo Silva al centro del campo tras ser suplente contra el Betis y cumplir sanción contra el Inter de Milán en la Champions.

En la portería no hay debate y jugará Courtois. En el lateral derecho sí hay dudas, ya que Mourinho deberá decidir si apuesta por Dumfries o le da la oportunidad en ese costado a Trent Alexander-Arnold, que contra el Inter de Milán jugó en el centro del campo. En el lateral izquierdo podría haber cambios, con Álvaro Carreras como titular para dar descanso a Cucurella, mientras que la pareja de centrales tendrá a Huijsen y, posiblemente, Rüdiger.

En el centro del campo, Valverde estará acompañado por Bernardo Silva. Por la derecha atacará Diomande; por la izquierda, Vinicius, mientras que en la mediapunta seguirá Bellingham. Y arriba jugará Mbappé.

Sin margen de error

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano este sábado 12 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu. Los blancos afrontan la quinta jornada de Liga desde la tercera posición, con nueve puntos, y necesitan ganar para no perder terreno en la pelea por el liderato después del tropiezo sufrido contra el Betis.

El Rayo, por su parte, llega al Bernabéu con cuatro puntos y varias ausencias importantes. Beñat San José no podrá contar con los sancionados Jorge de Frutos y Fran Pérez, mientras que Isi Palazón, Luiz Felipe y Augusto Batalla arrastran diferentes problemas físicos. Mourinho recupera piezas justo cuando el calendario comienza a apretar.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Rayo Vallecano: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Cucurella o Carreras; Valverde, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.