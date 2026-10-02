El Castilla recupera la sonrisa y supera al Atlético de Torres en el miniderbi de la capital

Tres derbis capitales en tres semanas. El del primer equipo lo ganó el Atlético, también el de segundos filiales. Pero el derbi de filiales en Primera Federación se lo llevó un Castilla que sacó su mejor versión para ganar al Madrileño de Fernando Torres. El filial madridista de Julián López de Lerma recuperó la sonrisa en un partido que decidió Yáñez con un golazo (3-2), pero donde la diferencia la pusieron Thiago y Cestero manejando el duelo en el centro del campo.

Día importante para el Castilla en Valdebebas. Las sensaciones del equipo en este inicio de temporada no eran buenas, pero llegaba el Atleti de Torres, y la obligación de ganar era total en un grupo de Primera Federación de mucha exigencia. El indulto a Cestero fue la gran novedad del once. Perdonado y directo a la titularidad en un centro del campo junto a Sergio Martínez y Thiago Pitarch. Sorprendió que Julián sacara como titulares a casi todos los sub-20 que hace 48 horas estaban con la selección, claves sin duda en este equipo como el propio Thiago, Aguado, Fortea, Yáñez…

Un miniderbi de mucho nivel. Dentro, con un Madrileño de Torres que se ha reforzado mucho y bien, y con una generación madridista liderada por Thiago que tiene mucho que decir. Y fuera con José Mourinho viendo a sus niños junto a gran parte de su cuerpo técnico. También estuvo en Valdebebas Sergio Ramos. Una visita sorpresa e inesperada.

Empezó decidido el Castilla, con una marcha más y con la idea cristalina de mandar en el partido. Todos los ojos estaban puestos en la calidad del medio, pero el primero en aparecer con un destello de genio fue el nuevo nueve del filial, Ángel Carvajal.

Inicio fulgurante del Castilla

Y es que el apellido Carvajal en La Fábrica es sinónimo de calidad. Lo demostró el delantero madridista con una jugada individual maravillosa para hacer el 1-0 en el minuto nueve de partido. Recibió de espaldas casi en el centro del campo, bajó la pelota con mucha clase y se fue directo hacia la portería. Se marchó de tres rivales con una fuerza impresionante y batió al portero rival con un disparo cruzado. Un golazo en toda regla.

📕 Definición de Ángel Carvajal: control, clase y gol. 🤯 Gran jugada individual del delantero de @lafabricacrm que abre el marcador. 📺 Canal Lineal de #PrimeraFederación#RealMadridCastillaAtléticoMadrileño pic.twitter.com/1MMEnzkY0v — Primera Federación (@Primera_RFEF) October 2, 2026

Ganaba el Castilla. Necesitaba esa confianza para sacar su mejor juego, y eso ocurrió. Thiago, Cestero y Sergio le aportaron un gran dominio con pelota al filial blanco, que fue mejor que el Atleti durante la primera mitad. El portero de Torres salvó en varias ocasiones al segundo. Una de ellas, tras un gran remate de Thiago, que estaba siendo de lo mejor. Otro partido más demostrando un nivel muy alto. Recuperando, ofreciéndose y con presencia en todas las partes del campo. También Cestero, tras ser perdonado, mostró un gran nivel con balón.

La suerte sonríe al Atleti antes del descanso

Pero en el fútbol no vale solamente con dominar. Mereciendo más el Castilla, los de Julián se encontraron con un duro palo justo antes del descanso. Empató Yaakobishvili en el descuento del primer tiempo en una jugada de carambola. Remató desde muy lejos, con el interior y sin demasiada fuerza. Pero la pelota tocó en Mario Rivas, que se la desvió a Mestre.

Un gol surrealista que se encontraba un Madrileño que terminó la primera mitad siendo mejor ante un Castilla que siempre que recibe un golpe se queda grogui. Antes de llegar al descanso, el filial rojiblanco tuvo la remontada con un disparo al palo de David García desde la frontal.

Para 𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭𝐚𝐫 antes del descanso.

En su primer gol con el @AtletiAcademia. 💥 𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐘𝐚𝐚𝐤𝐨𝐛𝐢𝐬𝐡𝐯𝐢𝐥𝐢 iguala el derbi madrileño en @Primera_RFEF con un disparo lejano.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ElcS0j66hZ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 2, 2026

Dos penaltis polémicos en la segunda parte

La segunda parte empezó con polémica, goles a pares y mucha tensión futbolística en la grada y en los banquillos. El partido se le empezó a ir de las manos al colegiado. Primero pitó un penalti sobre Aguado. No lo pareció tras un agarrón demasiado sutil de Kamate. Lo revisó en el VAR y mantuvo su decisión.

La pena máxima la tiró Diego Aguado y no lo pudo hacer mejor. Disparo perfecto y 2-1. Llegaba en el 62′ el tanto. Cinco minutos después empataría el Atlético Madrileño tras otro penalti polémico. Lo hizo Aguado, protagonista en ambas áreas, sobre Cubo. Y tampoco lo pareció. Leve contacto insuficiente. Revisión y el colegiado mantuvo su decisión. Lo tiró David García, lo detuvo Mestre con una parada brillante, pero Koke marcó en el rechace. 2-2.

Golazo de Yáñez para decidir el derbi

El partido estaba atractivo. Puro derbi. Esta vez, el segundo golpe no le afectó al Castilla, que siguió dominando el partido y se fue directo a por la victoria. Sin cambios de Julián, el filial madridista marcó el tercero en el 71, reaccionando rápidamente al empate. Golazo de Yáñez, marca de la casa, con un disparo cruzado precioso con rosca desde el interior del área. Un jugador que demuestra que tiene una calidad de categoría superior.

Golazoooode Dani Yáñez!!!!! Lo tiene ya registrado esa acción pic.twitter.com/cQWEVSVSKe — Sistema Blanco (@_sistemablanco) October 2, 2026

Movió el banquillo Julián López en el 76 por primera vez en el partido. Y lo hizo con tres sustituciones, dando entrada a Ciria, Roberto Martín y Lezcano por Sergio, Leiva y Aguado. Tres minutos después quitó a Yáñez para meter a Pol. Y el último cambio llegaba en el 83, con la entrada de Rachad por Carvajal en un partido donde el Castilla estaba controlando muy bien los tiempos.

El final del partido fue una locura. Digna de un derbi. Le anularon un gol a Ciria por fuera de juego en un tiempo de descuento con 11 minutos. Y en el 111, en el último segundo, el Atlético perdonó el empate con un remate al travesaño que congeló los corazones en Valdebebas. Al final, victoria madridista, que recupera la sonrisa tras un inicio complicado. Tres puntos que valen oro en Valdebebas.