La polémica condena al Real Madrid antes del Clásico

Al Real Madrid no le suele sonreír la suerte en los momentos clave. Ni la fortuna, ni los arbitrajes. Pequeños detalles que suelen caer siempre en contra de las madridistas y que condenan su aventura en Champions League antes de visitar al Barcelona. En el último partido antes del Clásico, las blancas tenían una oportunidad para llegar con la moral por las nubes al Camp Nou. Todo salió prácticamente a pedir de boca, pero volvieron a patinar cuando lo tenían en la mano y, además de perdonar en varias ocasiones, la polémica volvió a salpicarles para dejarles sin victoria.

Pasó contra el PSG y sucedió igual contra el Manchester City. En ambos partidos, el Real Madrid fue superior, mostró un potencial ofensivo de lo más peligroso, liderado por Felicia Schröder y –cómo no– Linda Caicedo. Pero no estuvieron excesivamente acertadas de cara a portería y, al final, vieron cómo los tres puntos se escapaban en dos acciones bastante rigurosas, por llamarlas de alguna manera.

Ante las parisinas, en Valdebebas, Maëlle Lakrar cometió un penalti que quisieron señalar. Un leve toque en el hombro de Morissaint provocó el gol del empate. La jugadora del PSG le había ganado la espalda pero que apenas tenía opciones de prosperar y generar algo productivo. Se tiró y la árbitra señaló la pena máxima. El presunto agarrón –que no llegó a serlo– no fue suficiente para desequilibrarla ni tirarla al suelo, pero al haber contacto, por leve que fuera, el VAR no entró.

Ante el Manchester City, con el 1-1 y en el 90′, llegó otro escándalo. Beth Mead iba a por un rechace que le cayó a Silvia Cristóbal en la frontal del área, chocó con la árbitra y la colegiada entendió que estaba en medio de la acción, impidiendo que la jugadora del conjunto inglés pudiera disputar el balón. Anuló la jugada, pese a que acabó en un golazo por la escuadra de la canterana madridista.

Dos jugadas que condenaron al Real Madrid y que, en lugar de permitirle llevar seis puntos en esta Champions League y estar al frente de la tabla igualados con el Barcelona, le dejan con dos puntos, en la última plaza de acceso a los playoffs. Aunque el equipo arrastra una falta de efectividad en momentos clave y es algo repetitivo a lo largo de las últimas temporadas, lo cierto es que esos dos casos puntuales les han impedido sumar de tres en ambos partidos, dando un vuelco a su situación en la máxima competición.

El Clásico volverá a marcar la temporada

El conjunto blanco podía llegar con la moral por las nubes al Clásico de este domingo. A las 17:00 horas, el Real Madrid volverá a enfrentarse a la eterna pregunta: si están preparadas para competir de tú a tú al Barcelona. Un partido que se celebrará en el Camp Nou por primera vez en la Liga F y que marcará las aspiraciones –una vez más– de las madridistas en este campeonato.

Después del empate en Mánchester, al Real Madrid le toca comenzar a pensar en lo que viene. El Clásico ante el Barcelona no permite lamentarse en exceso de lo sucedido contra las skyblues y obliga a las madridistas a quedarse con lo bueno de estos encuentros. Tras competir de tú a tú contra dos de los mejores equipos del continente, siendo mejores en un cómputo global, toca asaltar el siguiente escalón, el de un Barça que siempre se ha mostrado contundente ante su máximo rival.