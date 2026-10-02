El capote de Arda Güler a Mbappé: «Su personalidad fuera del campo es impecable»

Arda Güler y Kylian Mbappé forman una de las duplas más peligrosas del Real Madrid. La conexión entre ambos jugadores es más que evidente, aunque en el parón de selecciones les ha tocado enfrentarse. El francés consiguió marcar el único tanto del encuentro. En unas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al partido, el mediapunta se rinde ante su compañero de equipo: «Es uno de los mejores jugadores del mundo. Además de su calidad en el campo, es una persona maravillosa».

El delantero consiguió batir a Cakir con un gran remate desde fuera del área. Sin embargo, la alegría le duró poco a Francia ya que cayó lesionado al instante. El jugador se ha tomado unos días de descanso antes de regresar a Valdebebas para comenzar su proceso de recuperación.

Las apariciones públicas de Mbappé han causado cierta polémica en el Real Madrid. La última ha sido junto a Ester Expósito en París, algo que no le ha gustado a una gran parte de la afición. Arda Güler destaca el compromiso de su compañero fuera del terreno de juego: «Humilde, auténtico y honesto. Sea cual sea su éxito en el campo, su personalidad fuera de ella es igual de impecable».

El mediapunta ya se ha convertido en una de las figuras principales de Turquía. Sin embargo, el equipo sigue sin conseguir los resultados esperados, algo que ya sufrió en el Mundial. En la Liga de Naciones han caído ante Francia e Italia, pero buscarán mejorar sus sensaciones en la vuelta y el encuentro frente a Bélgica.

¿Cuando podrá jugar Mbappé con el Real Madrid?

El francés tendrá que ir paso a paso si quiere asegurar una recuperación al 100%. El futbolista sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. El Real Madrid deberá tener cuidado si quiere que el jugador llegue en plenas condiciones al Clásico frente al Barcelona, que se disputará el 25 de octubre.