El Real Madrid sigue perdido fuera de casa. El equipo blanco, ahora dirigido por Pedro Martínez, ha heredado la debilidad que ya tenía con Sergio Scariolo a los mandos. Cada partido a domicilio se convierte en un martirio para los madridistas, que han perdido en 17 de sus últimas 24 salidas en la Euroliga. A las tres derrotas que ya encadena esta temporada (Dubai Basketball, Anadolu Efes y Hapoel Tel Aviv), hay que sumar las 14 de la anterior en 21 encuentros como visitante.

Pedro Martínez demandaba más «tiempo para hacerlo mejor» en su comparecencia posterior al segundo choque de esta semana, en el que el Real Madrid firmaba su peor inicio europeo de la historia. Tres tropiezos que complican desde el principio la fase regular de los blancos. El curso pasado lo bordaron en el Palacio con 18 victorias en 19 partidos como local, un registro también histórico en la competición. A este ritmo, deberán igualar la gesta de la 2025-26.

Lo que más debe preocupar a la escuadra blanca es cómo se han producido la mayoría de esas derrotas. El Real Madrid ha repetido el mismo patrón en Dubái, Estambul y Sofía. Partidos que, independientemente de cómo se desarrollaran (este jueves, por ejemplo, remontaron 22 puntos al inicio de la segunda parte contra el Hapoel), se le escapan de las manos tras llegar en igualdad a los últimos diez minutos.

El Real Madrid se ha acostumbrado a que sus últimos cuartos en la Euroliga sean fatídicos. Una maldición que ya sufría el curso pasado, con derrotas como las de Vitoria (10-1 del Baskonia en los últimos dos minutos y 98-96), Kaunas (sin puntos ante el Zalgiris en los 60 segundos finales y 87-85), Atenas (victoria del Panathinaikos por 82-81), Belgrado (92-91 con triple sobre la bocina del Maccabi)… y así hasta 17.

Ya no es el volumen de puntos que encaja el Real Madrid en el tramo crítico, sino las dudas con las que gestiona sus ataques, que muchas veces terminan siendo en estático y pidiendo a gritos una falta que no llega. Sus rivales le conocen y la realidad es que, hasta el momento, Pedro Martínez no ha lavado esa imagen que le lastra en la competición. Le quedan 16 salidas aún para lograrlo.