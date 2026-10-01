Otra ‘trampa’ del Manchester City frena al Real Madrid en Champions

En la semana en la que el Manchester City ha sido condenado por 115 irregularidades, otra trampa ha evitado la primera victoria del Real Madrid en esta Champions League. Las madridistas volvieron a dejar patente su falta de eficacia de cara a puerta y estuvieron a punto de pagarlo muy caro. Aunque el escándalo estaba servido. En el 90′, Silvia Cristóbal marcaba un golazo por la escuadra desde fuera del área, pero no subía al marcador. ¿El motivo? La árbitra estaba a metro y medio del balón y recibía por detrás un empujón de una futbolista del City.

La jugada tiene su miga. El caso es que el Real Madrid no pudo ganar en la ciudad deportiva del conjunto skyblue. O no le dejaron. De hecho, en el descuento, el City pudo llevarse la victoria. Independientemente de eso, el partido fue de lo más igualado, un intercambio de golpes constante, en el que Linda Caicedo había conseguido hacer el primero de la noche. Empató nada más comenzar la segunda parte Bunny. Las de Quesada perdonaron y perdonaron, pero también fueron indultadas por sus rivales, hasta que al final fue la italiana Gasperotti la que quiso castigar a las madridistas.