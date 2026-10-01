Una trampa es lo que busca evitar el Real Madrid en Inglaterra. Allí se miden este jueves (21:00 horas) al Manchester City, declarado culpable por 115 irregularidades financieras por la Premier League. En medio de esa convulsa crisis institucional que puede llevar al club a caerse de la élite y a abonar multas millonarias, llegan las blancas a su ciudad deportiva. Lo hacen convencidas de poder sumar su primera victoria en esta Champions, en un partido en el que no son favoritas.

Tampoco lo eran en sus últimos enfrentamientos ante las inglesas, que datan de 2021 y 2022. Fueron dos eliminatorias en la fase previa de la máxima competición y las madridistas eliminaron en ambas ocasiones a las citizens a domicilio. Mucho ha cambiado todo desde entonces. El Real Madrid ha crecido enormemente, el City es campeón de la Women’s Super League y, ahora, vuelven a cruzarse con mucho más que tres puntos en juego.

Al menos, para el Real Madrid. Porque no ganar supondrá meterse en un lío. Un punto ante el PSG sabe a poco para un equipo que debe afrontar una fase de liga de vértigo. Bayern, París FC, Inter y Roma completan un calendario de lo más exigente y que no permite excesivos tropiezos, por lo que ganar en la academia de los skyblues es casi una necesidad.

La campaña para el conjunto que entrena Pau Quesada está dejando más sombras que luces, pese a que todavía no ha perdido en ninguno de sus ocho encuentros oficiales. Sin embargo, los empates y el juego ofrecido en el Alfredo di Stéfano ante Eibar y el PSG, o lo vivido el pasado sábado en Zubieta ante la Real Sociedad cuando necesitó dos goles postreros para hacerse con la victoria (3-5), evidencian que le puede quedar camino por recorrer.

La misión del Real Madrid es mostrar poco a poco que competitivamente puede batirse con los mejores y por ello va a tener dos buenas oportunidades ante los flamantes campeones de la WSL, que históricamente se le ha dado bien, y de la Liga F. Porque, tras el City, llegará la visita al Camp Nou, para volverse a poner a prueba ante el Barcelona. Pero ya llegará ese río y se intentará cruzar ese puente.

Lo primero es un City ante el que las blancas deben dar su mejor cara. Esa que ha salido a relucir en según qué partidos esta temporada. La solvencia mostrada ante Ajax, Atlético o la efectividad ante la Real Sociedad contrasta con otras versiones, como la vista ante el PSG o, incluso, el Eibar, aunque para Pau Quesada fue el mejor partido de la temporada, más allá del resultado.

Salir de vacío este jueves añadiría más urgencia para el siguiente partido, de nuevo a domicilio y ante un Bayern Múnich que se presenta entre los candidatos a esta Champions. Según el técnico madridista, alemanas, inglesas y parisinas están en un mismo escalón, junto a un Real Madrid que ya compite por ser uno de los mejores de Europa. Pero hay que volverlo a demostrar ante un equipo como el City, «el que mejor temporada hizo» el año pasado, tras Barcelona y Lyon.

Quesada trató de rotar el pasado fin de semana en San Sebastián, pero finalmente tuvo que tirar tras el descanso de Linda Caicedo, de Elisa Senss y, sobre todo, de una Felicia Schröder que está siendo la mejor noticia en este arranque de temporada. La joven delantera sueca firmó un doblete letal para dar los tres puntos y sumar ya ocho goles, con la eficacia de haber marcado en todos los partidos que ha jugado.