La Roma prepara una ofensiva por Endrick

La Roma sigue pendiente de Endrick y prepara una ofensiva para llevarse al brasileño en el próximo mercado de fichajes de invierno. Según apuntan desde Italia, el equipo romano, que se enfrentará al Real Madrid en la próxima jornada de Champions, sigue muy pendiente del delantero al que ya quiso el pasado verano. En lo que va de temporada, apenas ha contado para Mourinho en Liga, donde sólo ha disputado cuatro minutos.

Mientras Endrick espera su oportunidad desde el banquillo, muchos son los equipos que se están moviendo entre bambalinas para poder hacerse con el delantero brasileño. José Mourinho convenció al delantero para que siguiera durante esta temporada en el Real Madrid, pero una inoportuna lesión y el buen rendimiento de Carlos Espí le han sacado de la ecuación en estos primeros días de temporada en los que sólo ha disputado cuatro minutos.

Así que parece que con Endrick se está repitiendo una situación similar a la de la temporada pasada, en la que apenas contó para Xabi Alonso en los primeros días de competición y esto acabó provocando una salida al Olympique de Lyon. Su buen rendimiento en Francia, en el que anotó ocho goles y ocho asistencias, le valió para ganarse la convocatoria de un Mundial de Brasil en el que no pudo destacar en un equipo que acabó pereciendo en octavos de final ante Noruega.

La Roma no se olvida de Endrick

Su buen hacer en Europa le revalorizó y por ello varios equipos importantes llamaron a la puerta del Real Madrid y del jugador durante el verano. Finalmente, José Mourinho tomó la decisión de contar con el delantero, pero una lesión muscular que sufrió en los últimos días de la pretemporada le mermó en este inicio de competición, donde se ha visto superado por Carlos Espí, que ha dado dos victorias al equipo con dos goles en los últimos minutos ante Espanyol y Elche.

Por ello, La Gazzetta dello Sport ya ha informado que la Roma prepara una ofensiva para llevarse a Endrick en este mercado de invierno, ya sea a través de una compra o una cesión, como sucedió con el Olympique de Lyon. El equipo italiano, que el próximo miércoles 14 de octubre se enfrenta al Real Madrid en el equipo de la seguna jornada de la fase de grupos de la Champions league, ya se interesó por el delantero en verano y no se olvida del futbolista, que también podría tomar la decisión de buscar una salida ante la falta de minutos.