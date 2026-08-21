El Liverpool quiere a Endrick

El Liverpool ha intentado hacer una aproximación por Endrick y el Real Madrid ha dejado claro que cuenta con el jugador de cara a esta temporada. Según informan en Inglaterra, el club inglés ha hecho una aproximación para conocer la situación del delantero brasileño con el que cuenta José Mourinho para este curso. El futbolista se podría perder el debut liguero en Cornellá por una sobrecarga muscular.

Endrick es uno de los delanteros más cotizados de Europa y por ello los mejores equipos del mundo siguen los pasos del joven brasileño que, salvo sorpresa mayúscula, no saldrá del Real Madrid este verano. Pese al fichaje de Carlos Espí para reforzar la delantera, el club tomó una decisión hace semanas con el futbolista internacional por Brasil y es que esté en la primera plantilla esta temporada desempeñando una función como suplente de Mbappé o incluso partiendo desde la banda derecha.

Su buena actuación en los pocos minutos que tuvo en el Mundial y sus buenas estadísticas goleadoras en su cesión al Olympique de Lyon han despertado el interés de los mejores equipos de Europa que siguen sus pasos. Inter de Milán o Arsenal sonaron en su día como posibles destinos del delantero y el Liverpool es el último equipo que se ha unido a la lista de pretendientes del ariete brasileño.

El Liverpool y Endrick

Según informa The Times, el Liverpool ha preguntado al Real Madrid por Endrick y se ha encontrado con la respuesta negativa del club blanco, que cuenta con el delantero. Este medio publica que desde Anfield han querido conocer la situación del futbolista que se perderá el primer partido de Liga EA Sports con el Espanyol por una sobrecarga muscular.

Como informan desde Inglaterra, el Liverpool ha querido hacer una aproximación por Endrick para saber la disponibilidad del que consideran que sería un buen fichaje para su ataque y consideran que podría tener pocos minutos en el Real Madrid por su competencia con Mbappé, Carlos Espí y todos los jugadores de ataque con los que cuenta el conjunto blanco.

De momento, el Real Madrid ha rechazado todas las peticiones por Endrick, que ha convencido a José Mourinho después de hacer una buena pretemporada con el Real Madrid. El brasileño será el ‘9’ del club blanco en el primer año de la segunda etapa del entrenador portugués en el banquillo madridista. Al menos hasta el mes de enero.