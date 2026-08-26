El United prepara una oferta por Camavinga

La Premier League quiere agilizar el mercado de fichajes en los últimos días antes del cierre el 31 de agosto y puede provocar un efecto dominó que haga al Real Madrid actuar. Uno de los jugadores más cotizados en la Premier League es un Eduardo Camavinga que está en el radar del Manchester United, que podría hacer una oferta de 50 millones por el centrocampista francés que tiene el cartel de transferible. Hasta el día de hoy, la idea del francés es seguir en la capital de España.

Eduardo Camavinga ha sido uno de los nombres propios de este mercado después de un año gris que le costó estar en el Mundial con Francia. Según informamos en su día en OKDIARIO, José Mourinho comunicó al futbolista durante los primeros días de pretemporada que su rol sería secundario en el equipo, pero el futbolista sigue (hasta el día de hoy) en sus trece: su pensamiento pasa por seguir en el Real Madrid.

En los primeros días de verano, el Manchester United hizo un acercamiento por el futbolista y se encontró con la negativa del jugador y ahora parece que en Old Trafford quieren hacer otro intento por el futbolista francés de 23 años que tiene contrato hasta el próximo 2029 y que está valorado en unos 50 millones de euros. Esta es la cifra que planean poner encima de la mesa del Real Madrid para obrar el fichaje.

El United y la Premier quieren a Camavinga

Así ha informado El Larguero de la Cadena SER, donde han dejado claro que el United prepara una oferta de 50 millones de euros para fichar a Camavinga en los últimos días del mercado de fichajes. Según confirmó este mismo medio, en Old Trafford también quieren hacer una oferta de 30 kilos al Barcelona por Alejandro Balde.

🚨⚠️ ATENCIÓN a esto que cuenta @PacojoSER sobre las DOS OPERACIONES que prepara el @ManUtd para presentar ante BARÇA y REAL MADRID 💸 💥 Oferta de 30 MILLONES por Alejandro BALDE

💥 Oferta de 50 MILLONES por Eduardo Camavinga 🔴EN DIRECTO: https://t.co/i6xczUia7z pic.twitter.com/vnXJaTDF9S — El Larguero (@ellarguero) August 25, 2026

El interés del United en Camavinga no ha sido el último rumor relacionado con el jugador que se ha publicado en las últimas horas. Según informó el pasado martes talkSport, el fichaje de Enzo Fernández por el City podría llevar al jugador francés al Chelsea de vuelta con Xabi Alonso. El equipo blue tendría al futbolista del Real Madrid en su lista de preferencias en caso de que salga el argentino. En los últimos días también se ha especulado con la opción del Liverpool, que busca un mediocentro, pero esta opción parece más remota.