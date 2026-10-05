Las jugadoras del Real Madrid guardan silencio tras la enésima humillación del Barcelona

Como si nada hubiera pasado. El Real Madrid sufrió una nueva humillación a manos del Barcelona, con un 7-0 que se convierte en la mayor goleada recibida en la historia, y la plantilla parece esconderse. En lugar de dar la cara y disculparse ante la afición, las futbolistas del conjunto blanco han preferido guardar silencio. Ni siquiera las capitanas –Athenea, Linda Caicedo, Toletti y Bruun– han levantado la voz. Nadie se ha pronunciado al respecto tras lo sucedido en el Camp Nou. Sí que lo ha hecho Lamine Yamal, para regodearse de la victoria del Barça.

El Real Madrid se llevó siete en su visita a las culés y ninguna de sus futbolistas hace referencia a ello en redes sociales. Es como si no hubiera sucedido. Después de hacer varias referencias al empate en Champions League contra el Manchester City, en el que las blancas merecieron más y en el que la árbitra les negó la victoria, no han compartido nada más. El partido disputado en el Camp Nou, que fue un hito al ser la primera vez que se abría en Liga F, parece no haber existido.

Las jugadoras del Real Madrid no han querido pronunciarse tras lo sucedido en el estadio azulgrana. Ante un nuevo bochorno para el club y la afición, las futbolistas han preferido esconderse y esperar que, con dos semanas de parón internacional por delante, se olvide lo sucedido. Muchas de ellas han sido convocadas por sus respectivas selecciones y no volverán a Valdebebas hasta dentro de 10 días, cuando todo se habrá olvidado ya.

Las cuatro capitanas del equipo, figuras sobre las que podría caer la responsabilidad de pronunciarse tras lo sucedido, han evitado hablar. Es el caso de Athenea, Linda Caicedo, Toletti o Bruun. Uno de los motivos es la falta de jerarquías, más allá de las dos primeras. De hecho, Toletti está lesionada y ha perdido peso en los planes de Quesada, mientras que Bruun apenas juega.

El Real Madrid viene de una temporada de muchos cambios, en las que, además, futbolistas que tenían mucho peso en el equipo han ido perdiéndolo poco a poco. Es el caso de Angeldahl, Däbritz, la propia Toletti o incluso María Méndez. La marcha de jugadoras como Misa o Caroline Weir ha dejado un vacío en lo referente a esa capitanía. Crece la relevancia de otras como Eva Navarro, Lakrar o Frohms, convertidas en estandartes, pero que tampoco se han pronunciado, mientras que a Felicia Schröder se le puede achacar su poco tiempo en el equipo.

Después de llevarse siete goles de su máximo rival, ese al que quieren acercarse, y lo que es peor, mostrar repetitivamente una actitud de lo más cuestionable sobre el césped en cada enfrentamiento ante ellas, no ha habido ninguna declaración al respecto. Es como si las constantes goleadas contra las culés no doliesen y, en ocasiones, ni existiesen.