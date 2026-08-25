Xabi Alonso piensa en Camavinga para el Chelsea

El Chelsea piensa en Camavinga como sustituto de Enzo Fernández si finalmente acaba saliendo rumbo al Manchester City en los últimos días del mercado de fichajes. Xabi Alonso tendría el nombre del jugador del Real Madrid en su lista de candidatos en caso de tener que realizar una operación de última hora. El francés ha descartado salir del conjunto blanco este verano y el Liverpool también está a la espera de un cambio de opinión del futbolista.

Eduardo Camavinga está siendo uno de los protagonistas de este verano por sus opciones de salir del Real Madrid después de un último año aciago que incluso le costó jugar el Mundial con Francia. Como informamos en su día en OKDIARIO, el futbolista se ha negado a salir del Bernabéu pese a que Mourinho le dejó claro en sus primeros días en Valdebebas que este año ejercerá un rol secundario y tendrá difícil acumular minutos. Pese a ello, el jugador sigue en sus trece de quedarse en Valdebebas.

A pesar del nivel mostrado en el último año, Camavinga sigue teniendo cartel en la Premier League y en los primeros días del verano se especuló con un posible interés del Manchester United, que quería rellenar el hueco de Casemiro con el centrocampista francés. El francés realizó su primera negativa a salir del Real Madrid y ahora parece que lo propio ante el interés que sigue llegando procedente de la Premier League. Ahora son Chelsea y Liverpool los que piensan en él.

El Chelsea piensa en Camavinga

Los últimos días del mercado de fichajes serán movidos en Inglaterra y la salida de Enzo Fernández rumbo al City podría provocar un efecto dominó que podría acabar con Camavinga en Inglaterra. Según informan desde territorio británico, el Chelsea de Xabi Alonso tendría en su lista al jugador del Real Madrid por si tiene que realizar una operación de última hora.

Según informó talkSPORT, la lista del Chelsea estaría compuesta por Manu Koné, Adam Wharton y Alex Scott, del Bournemouth. La dificultad para cerrar a estos futbolistas podría hacer que el Chelsea haga una oferta de última hora por Camavinga en caso de que Enzo Fernández, como todo hace indicar, acabe fichando por el Manchester City.

En los últimos días también se ha especulado desde Inglaterra con un posible interés del Liverpool, que también quiere cerrar en los últimos días de mercado a un centrocampista que cumpla con las funciones de pivote defensivo. Por ello ha salido a colación el nombre del futbolista francés… que de momento se niega a salir del Real Madrid.