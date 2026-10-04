El Real Madrid pone a prueba al Barcelona post-Alexia

El Real Madrid pone a prueba al nuevo Barcelona. Un Barça sin Alexia Putellas y que, además, llega con bajas importantes. Eso sí, el club sigue contando con varias de las mejores jugadoras del mundo en casi todas las posiciones. Tarea complicada, igualmente, para un equipo totalmente renovado y que cada vez parece entenderse mejor sobre el césped. ¿Suficiente para acercarse definitivamente a las culés? La respuesta llegará este domingo.

En los últimos años, la pregunta ha sido la misma y la respuesta, contundente. En los 25 Clásicos celebrados hasta ahora, 92 goles han marcado las culés y 12 las blancas. Sólo una victoria madridista y, el resto, triunfos azulgranas. Ahora, el Barça entra en una nueva época, la de Guijarro y Aitana, sin su habitual compañera estos años en el centro del campo, esa que lanzó al fútbol femenino hasta lugares en los que era inimaginable que estuviera.

La marcha de Alexia al London City manifestó un cambio del orden mundial en el fútbol femenino. Dominado históricamente por Lyon y Barcelona, ahora llegaba el turno del fútbol inglés. Pero en el Camp Nou se resisten a plegarse ante este mandato. Enfocados en la cantera, desde la Ciudad Condal han conseguido que no se note su ausencia en este arranque, aunque sí que han generado alguna que otra duda al no ganar de forma tan solvente.

Sin ella, el Barça ha perdido liderazgo, pausa y último pase. Patri Guijarro es ahora, después de que Aitana aún esté entre algodones, el timón. El Barça ahora es más vertical y menos controlador, y ahí es donde el Madrid de Pau Quesada puede hacer daño.

Este curso, el Barça sufre más para salir cuando le presionan alto. Es el momento para que Athenea y Linda Caicedo puedan incidir desde sus costados y ataquen los dos puntos más débiles del equipo: los laterales. Pero si hay un arma con la que contar, es la efectividad. Esa que a veces no aparece y que termina condicionando al conjunto blanco.