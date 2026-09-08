Alexia Putellas lidera la lista al Balón de Oro sin Aitana y con seis españolas

Seis jugadoras españolas aspiran a suceder a Aitana Bonmatí en el Balón de Oro. La ganadora de los tres últimos años se ha quedado fuera de la lista de las 30 nominadas en la edición de este 2026, en la que sí está la vencedora de 2021 y 2022, Alexia Putellas. Junto a ella se encuentran Mapi León, Patri Guijarro, Cata Coll, Mariona Caldentey y Claudia Pina.

En una lista dominada por las españolas y, sobre todo, por las jugadoras del Barcelona -ocho en total-, también destaca la presencia latinoamericana de la mexicana Scarlett Camberos (Club América) y de la brasileña Lorena Leite (Kansas City).

Otras de las nominadas son la delantera polaca del Barça, Ewa Pajor, y la atacante haitiana del Olympique Lyon, Melchie Dumornay. En el contingente español, constan la portera Cata Coll, Claudia Pina y Patri Guijarro, todas del Barcelona. Otra española nominada fue Mariona Caldentey, del Arsenal, y también Mapi León (Barcelona/London City Lionesses).

Las ganadoras del premio que organiza la revista francesa France Football se conocerán el próximo 26 de octubre en una gala en Londres. El resto de nominadas fueron las francesas Selma Bacha (Lyon), Melvine Malard (Manchester United/Chelsea), Wendie Renard (Lyon); la alemana del Bayern de Múnich Klara Bühl y la zambiana del Orlando Pride Barbra Banda.

Figuran además la jamaicana Khadija Shaw (Manchester City); las neerlandesas Kerstin Casparij y Vivianne Miedema, ambas del Manchester City, y Esmee Brugts (Barcelona); la delantera de malauí Temwa Chawinga (Kansas City); y la noruega Caroline Graham Hansen (Barcelona).

Completan la nómina las inglesas Alex Greenwood (Manchester City) y Alessia Russo (Arsenal); la danesa Pernille Harder (Bayern de Múnich); las japonesas Yui Hasegawa (Manchester City), Manaka Matsukubo (North Caroline Courage/Chelsea) y Momoko Tanikawa (Bayern de Múnich); y la estadounidense Rose Lavelle (Gotham FC). Por último, figura la escocesa Caroline Weir (Real Madrid/Olympique de Lyon) y la belga Tessa Wullaert (Inter de Milán/Como).