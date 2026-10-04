La absurda defensa de la FIA por su manera de actuar cuando llueve y la brillante reflexión de Sainz

¿Por qué ya no se corre cuando llueve? Esa es la pregunta que los aficionados de la Fórmula 1 llevan años ya formulándose, pero durante la larga mañana de este domingo añadieron otra cuestión: ¿Están preparados los coches de la era eléctrica para rodar en condiciones húmedas? Era lógica. La mayoría de los pilotos se habían quedado tirados en la vuelta de formación de la carrera del Gran Premio de Bahréin, celebrada excepcionalmente en Malasia.

La prueba tardó más de hora y media en empezar y la desinformación por parte de la FIA, único objetivo de la crítica generalizada, era total. Al menos, en boca de Nicholas Tombazis, su director de monoplazas, el organismo tuvo la decencia de asumir la responsabilidad de que muchos monoplazas se desordenasen en un caótico giro en el que los nuevos motores (50% combustión-50% eléctricos) se ahogaron tras la lluvia.

Tombazis hablaba de un «error de software» minutos después de que Carlos Sainz entonase una brillante reflexión sobre lo sucedido: «En lluvia sí se puede correr y lo haríamos sin problema. El problema es que en la vuelta de formación había un problema con el software y ya habéis visto el desastre. No es culpa de hoy, sino del que decidió hace cuatro o cinco años que esta era la dirección a seguir para la F1».

«Cuando dependes de demasiado software, de demasiado control desde Dirección de Carrera para quitar la potencia entre mojado y seco y cambiar los mapas, te puede pasar esto. Con lo simple, bonito y tranquilo que era todo antes y ahora hay demasiadas complicaciones», añadió Sainz, que preside el sindicato de pilotos.

Tombazis, después de hora y media de retraso, aseguró que la FIA había reaccionado rápidamente: «Hay configuraciones especiales en el software para condiciones de lluvia por seguridad, para prevenir picos de potencia. Ha habido un error en el software y eso ha hecho que algunos coches, cuando iban a muy baja velocidad, no pudiesen volver a acelerar».

«Iban muy lentos y algunos casi se han parado. Hemos tenido que sacar bandera roja. No ha sido problema de los equipos. Teníamos que hacer actualizaciones en las configuraciones y al software y dárselo a los equipos. Eso ha llevado retraso, pero lo hemos hecho muy rápido, en apenas 20 minutos», dijo, tratando de achicar aguas tras una escena rocambolesca. Luego, la FIA emitió un comunicado.

Comunicado de la FIA

En la vuelta de formación previa al GP, una combinación sin precedentes de baja velocidad del motor, condiciones de bajo agarre, configuraciones de gestión de energía para clima lluvioso y la configuración del sector del circuito de Sepang provocó una pérdida inintencionada de potencia en varios monoplazas.

Como resultado, el departamento técnico de la FIA eliminó el límite de restricción de energía en los sectores afectados a través de una actualización de software distribuida a todos los competidores durante el retraso de la carrera causado por la lluvia intensa, lo que permitió a los equipos realizar los cambios necesarios en la unidad de potencia antes del inicio de la carrera.

Este problema no había sido detectado por la FIA ni por los equipos durante las pruebas o en las vueltas hacia la parrilla de salida. La FIA, junto con los equipos y los fabricantes de unidades de potencia, llevará a cabo una revisión completa del problema.