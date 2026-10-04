La acampada de Sol llega a Alicante: más de 50 tiendas frente a una blindada subdelegación del Gobierno

La acampada de Sol ha llegado a Alicante. Esta última, la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana. En esa ciudad, se han instalado en apenas 24 horas más de medio centenar de tiendas de campaña. Concretamente, en la conocida como Plaza de La Montañeta, en pleno centro urbano. La ocupación de la citada plaza comenzó este sábado, con unas pocas personas tras la manifestación por el elevado precio de los alquileres y contra los desahucios, que recorrió los enclaves estratégicos de la ciudad, sin que se registraran incidentes. Este domingo, ya hay instaladas más de medio centenar de tiendas de campaña. Se celebran asambleas y la intención de los acampados es continuar allí. En esa plaza, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, confluyen una blindada subdelegación del Gobierno y la delegación de la Agencia Tributaria en Alicante. Dos organismos gubernativos clave.

En una asamblea de este domingo, uno de los oradores ha remarcado el carácter «revolucionario» de las concentraciones y acampadas de las plazas públicas y no «reformista».

A diferencia de Sol, en Madrid, donde, tal como ha publicado OKDIARIO, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha blindado el enclave con 500 policías, en Alicante, este domingo, solo hay un furgón y dos agentes. Delante de ellos, un precinto policial y el indicativo «no pasar». Justo frente a los policías, está la plaza, repleta de tiendas de campaña y acampados. Eso sí, la fachada de la subdelegación del Gobierno está blindada con vallas y precintos de la Policía Nacional, en los que se puede leer, escrito en rojo, «no pasar».

La extensión de la plaza de la Montañeta de Alicante es algo menor que la de una cancha de balonmano. Frente a ella, hay un parking público, y a espaldas de este, sin ningún obstáculo arquitectónico que la separe de la plaza, más allá de la entrada al citado parking, está la subdelegación de Gobierno. Frente a ella, los concentrados han izado pancartas en las que se puede leer: «No nos conformamos, acabemos con el negocio de la vivienda» o «¿Medidas insuficientes? Únete a la lucha sindical».

La concentración y acampada de Alicante había comenzado este sábado, tras la manifestación organizada por algunos sindicatos por los precios de los alquileres y contra los desahucios, a la que acudieron unas 3.000 personas y que recorrió el centro de la ciudad. Cuando esa movilización concluyó, algunos de los participantes montaron en la plaza de la Montañeta las primeras tiendas. Este domingo, hay más de 50, aunque es difícil contarlas porque se encuentran pegadas unas a otras, dado el reducido espacio y la gran cantidad de personas que allí se encuentran.

Los participantes están organizados. El sindicato de vivienda de Carolinas, un barrio de Alicante, ya había programado actividades. Y este domingo, ya celebran asambleas, con nutrida presencia de jóvenes, pero que también llaman la atención de los viandantes, uno de los objetivos de los organizadores. El lugar es concurrido. Apenas a una manzana se ubica la céntrica Avenida Maisonnave, conocida como la milla de oro de Alicante, cuyos comercios abren todos los domingos, desde el 15 de junio de este 2026 al 15 de enero de 2027.