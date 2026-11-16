Bellingham superstar

Jude Bellingham no necesitó marcar para decidir el España-Inglaterra. Fue de los primeros en probar a Unai Simón, sostuvo la presión con la que Thomas Tuchel incomodó a la Selección y le dio a Ben White el pase del 0-3. El madridista jugó 83 minutos en el Metropolitano y tuvo peso en las dos versiones que necesitó Inglaterra para ganar. La que salió a buscar a España arriba y la que tuvo que defender la ventaja con diez. El 2-3 acabó con una racha de 44 partidos oficiales sin perder. Bellingham tuvo mucho que ver.

El primero en avisar

Su primera ocasión llegó a la salida de un córner. Bellingham remató desde cerca y obligó a Unai Simón a intervenir cuando el partido apenas había empezado. La acción anticipó una de las dificultades que iba a tener España. Si la Selección perdía el balón cerca de su área, Jude ya estaba allí. Si lograba superar la primera presión, el inglés tenía piernas para volver y disputar la siguiente pelota.

Tuchel le situó por detrás de Kane y desde ahí intervino en lo que más daño hizo a España. Presionó la salida y se ofreció en cuanto Inglaterra recuperó. Zubimendi, Fabián y Merino tuvieron poco tiempo para girarse y, cuando el encuentro se abrió, Bellingham encontró metros para avanzar. Su despliegue tuvo premio porque, después de correr, conservó la claridad para elegir el pase.

La jugada que acabó valiendo el partido

El mejor ejemplo llegó en el minuto 57. Inglaterra ya ganaba 0-2 y Bellingham intervino en el ataque que terminó de abrir la diferencia. La jugada venía de una pérdida de Lamine Yamal. Jude vio la incorporación de Ben White por la derecha y le dejó el balón en ventaja para batir a Unai Simón. Tenía la portería delante y eligió al compañero que llegaba con espacio. Ese tercer gol parecía sentenciar el encuentro. Acabó siendo el de la victoria.

La expulsión de Elliot Anderson cambió el trabajo de Bellingham. Con uno menos, Inglaterra dejó de tener la misma facilidad para recuperar arriba y quedó cada vez más cerca de su área. Oyarzabal marcó de penalti y Nico Williams puso el 2-3. Jude siguió sobre el césped hasta el 83, cuando entró Djed Spence. Para entonces, el equipo que había empezado el partido apretando a España tenía que defender el gol de ventaja que él había ayudado a construir.

Otro capítulo con Cucurella

Bellingham también volvió a cruzarse con Marc Cucurella, su compañero en el Real Madrid. El lateral le hizo una falta en el centro del campo y Clément Turpin dejó seguir. La acción acabó en penalti de Cubarsí sobre Kane. Cuando el árbitro señaló los once metros, Bellingham se acercó a recriminarle la entrada a Cucurella, que seguía en el suelo y pedía explicaciones por un contacto con Elliot Anderson. El episodio recordó al de Wembley, donde ambos ya se habían dedicado reproches.

En septiembre, Bellingham ya había asistido contra España, aunque aquella noche los tres puntos fueron para la Selección. En Madrid volvió a dar un pase de gol y esta vez Inglaterra se llevó el partido. Su exhibición quedó en tres acciones que explican cuánto abarca su fútbol. Apareció para rematar nada más empezar, condujo la presión que complicó la salida española y vio a White cuando tenía la opción de disparar. El Metropolitano vio a una superestrella capaz de decidir un partido sin marcar.