La subida de las pensiones en 2027 es oficial: así queda la tabla de pensiones máximas y mínimas

Quedan apenas dos meses para que acabe el año y arranque el 2027, y hay algo que los pensionistas ya saben, y es que van a tener una subida de las pensiones. Su revalorización está recogida en la ley y como cada año, volverá a tomar como referencia la evolución de los precios, así que falta todavía una pieza para conocer el porcentaje exacto: el IPC de noviembre, que cerrará el periodo utilizado para hacer el cálculo a pesar de que fue este pasado viernes cuando el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario anunció ya su revalorización. En concreto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, avanzaba que subirán entre un 3% y un 4%.

De todos modos, la cantidad exacta no se conoce, pero con los datos que ya se conocían antes de este Consejo, ya se sabe desde hace semanas que la subida apunta a quedar por encima del 3%. El IPC interanual alcanzó el 4,9% en septiembre y el indicador adelantado de octubre repitió ese mismo porcentaje. De este modo, la media que servirá para actualizar las pensiones ya se mueve por encima de ese umbral, y aunque insistimos que todavía no puede darse una cifra definitiva, sí que podemos señalar de forma aproximada cuánto van a subir las pensiones, mínima y máxima, de cara a 2027.

La subida de las pensiones en 2027 es oficial

El Gobierno ha puesto en marcha la tramitación urgente de la revalorización que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027. No significa sin embargo que se haya aprobado ya una cantidad concreta para cada pensión, pero sí que el proceso está en marcha y que el Ejecutivo sitúa el incremento general entre el 3% y el 4%. Cabe recordar que desde la reforma aprobada en 2021, la revalorización de las pensiones contributivas ya no se decide cada año de manera discrecional. La Ley 21/2021 vinculó su actualización al comportamiento de los precios para tratar de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

De este modo, el cálculo se hace con la media de las tasas interanuales del IPC correspondientes a los doce meses anteriores a diciembre. Para las pensiones de 2027 se tendrá en cuenta, por tanto, el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

En 2026 las pensiones contributivas subieron un 2,7%. La pensión máxima quedó fijada en 3.359,60 euros mensuales y las pensiones mínimas se establecieron en distintas cuantías según la edad del beneficiario y su situación familiar. Pero este mismo año el comportamiento de los precios está siendo distinto. La inflación se ha movido al alza en los últimos meses y el 4,9% registrado en septiembre volvió a repetirse en el avance de octubre. Con esa evolución se piensa en una actualización superior a la aplicada en 2026.

Así pueden quedar las pensiones máximas y mínimas en 2027

Sin el IPC de noviembre no se puede cerrar todavía ninguna cantidad. Aun así, una subida orientativa del 3,6% permite ver de forma aproximada cómo cambiarían algunas de las pensiones más habituales a partir de enero. La pensión máxima, situada actualmente en 3.359,60 euros al mes, pasaría a unos 3.480,55 euros mensuales. Para los jubilados mayores de 65 años con cónyuge a cargo, la pensión mínima subiría de 1.256,60 euros a aproximadamente 1.301,84 euros al mes.

En el caso de un jubilado mayor de 65 años sin cónyuge, los 936,20 euros actuales se convertirían en unos 969, 90 euros mensuales. Si existe cónyuge, pero no está a cargo del pensionista, la cuantía pasaría de 888,70 euros a alrededor de 920,69 euros. Las pensiones mínimas de los menores de 65 años también se moverían en cifras similares. Sin cónyuge, los 875,90 euros actuales pasarían a aproximadamente 907,43 euros. Con cónyuge no a cargo, la cantidad rondaría los 857,70 euros mensuales frente a los 827,90 euros actuales.

Recordemos de nuevo que son cifras orientativas, no cantidades aprobadas para 2027. El porcentaje final puede variar unas décimas y, con él, también las cantidades resultantes. Así, en una pensión de 1.000 euros mensuales, por ejemplo, una diferencia de dos décimas apenas supone unos euros al mes, pero acumulados en 14 pagas ya se nota en el total anual.

Cuánto puede subir la pensión máxima en enero

La pensión máxima sirve también para ver con claridad la diferencia que puede suponer una décima arriba o abajo en la revalorización. En 2026 está fijada en 3.359,60 euros mensuales, lo que supone 47.034,40 euros euros al año repartidos en 14 pagas. Con una subida del 3%, alcanzaría aproximadamente los 3.460,39 euros al mes. Si el incremento fuese finalmente del 3,6%, se situaría en 3.480 euros, aunque la pensión máxima cuenta con reglas específicas que habrá que aplicar cuando se conozca el porcentaje definitivo.

La misma variación se trasladará al resto de pensiones contributivas, aunque las mínimas, los complementos y determinadas prestaciones pueden estar sujetas además a reglas específicas. No todas las cuantías se actualizan exactamente de la misma forma ni parten de las mismas bases. La vinculación al IPC garantiza que las pensiones contributivas se actualicen siguiendo la evolución de los precios. Y si la media anual resultara negativa, la norma impide que las cuantías se reduzcan.

Cuándo se sabrá cuánto suben las pensiones en 2027

El dato que falta llegará con el IPC de noviembre. Una vez conocido se podrá completar la media de los doce meses y calcular con precisión el porcentaje que se aplicará a partir del 1 de enero. El Gobierno ha adelantado que las pensiones subirán entre un 3% y un 4%, pero la propia Elma Saiz ha explicado que después tendrá que aprobarse la norma que establezca la cantidad exacta de la revalorización general y de las pensiones mínimas. Hasta entonces, cualquier cifra concreta tiene que tomarse como una estimación. Un 3,5% o un 3,6% sirven ahora para hacer cálculos, pero todavía no son porcentajes cerrados. Sí está decidido el mecanismo que se aplicará. Las pensiones contributivas volverán a actualizarse conforme al IPC medio previsto por la ley y será el último dato de noviembre el que termine de fijar cuánto aumentará cada nómina en 2027.