A partir del 1 de enero se retrasa la edad de jubilación en España: los trabajadores que no cumplan con 38 años y seis meses de cotización en la vida laboral tendrán que esperar hasta los 67 años para retirarse sin penalizaciones. Los que sí que cumplan con este requisito podrán acceder a la pensión contributiva a los 65 años y recibiendo el 100% del importe total. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las novedades que llegan con la jubilación y si España volverá a retrasar la edad para acceder a la retirada.

Sumidos en el mes de noviembre, nos acercamos a 2027, que será muy importante en España en materia de jubilación. Este será el último año en el que entre en vigor la Ley 27/2011, que viene retrasando la edad de jubilación en España desde el pasado año 2013. Este contador se para en la nueva edad de jubilación a los 67 años para los que no cumplan con los 38 años y seis meses de cotización que exigirá la Seguridad Social para los que se quieran jubilar a los 65 años.

Para este 2026, esta norma aprobada en su día por el Gobierno del imputado José Luis Rodríguez Zapatero ha retrasado la edad de jubilación hasta los 66 años y 10 meses para los que no cumplan con 38 años y tres meses de cotización. Los ciudadanos que han cumplido con estos días cotizados sí que han podido jubilarse durante todo este año con 65 años y recibiendo el 100% de la pensión. A partir del 1 de enero se vuelven a endurecer los requisitos de cotización y todo hace indicar que se irá retrasando durante estos años.

¿Se volverá a retrasar la edad de jubilación en España?

¿Se volverá a retrasar la edad de jubilación en España? Esta es la gran pregunta que se hacen millones de trabajadores en España y la respuesta es clara: todo hace indicar que sí. Al menos así lo vienen confirmando expertos en la materia, como Gonzalo Bernardos, que incluso ha confirmado que España seguirá los pasos de otros países de la Unión Europea, que ya han abogado por demorar la edad de acceso a la jubilación.

Este es el caso de Dinamarca, que ha sido el primer país en llevar la edad de jubilación hasta los 70 años, o Alemania, que retrasará la edad de jubilación conforme a la esperanza de vida. Así que todo hace indicar que España seguirá estos pasos para intentar que el sistema pueda sostener la llegada de baby boomers que se jubilarán en nuestro país de aquí a 2040.

Por ello, Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión, afirmó en una comparecencia reciente que España va camino de volver a retrasar la edad de jubilación. «Deberíamos retrasar la edad de jubilación, ya que ha aumentado la esperanza de vida y en la mayoría de los países europeos también se está haciendo», afirmó y además argumentó esta respuesta: «La sencilla razón de que se vive más tiempo y, por tanto, en todos los países del mundo está aumentando la edad de jubilación, como mínimo en los principales».

Así que, de primeras, en 2027, España retrasará la edad de jubilación hasta los 67 años y todo hace indicar que en los próximos meses se legislará para seguir demorando la edad de jubilación en nuestro país.