Los economistas expertos coinciden sobre la huelga del 11 de noviembre: «El trabajador que se acoja a su derecho a huelga no cotizará el día para la jubilación»

Este miércoles 11 de noviembre, está convocada una huelga general, la primera de carácter estatal en 14 años, para protestar contra la crisis de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento general de los precios y del coste de la vida. Esta huelga ha sido convocada por diversas organizaciones sindicales, entre las que destacan Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). A continuación, explicamos todo lo que debes saber sobre lo que sucede en tu nómina del mes de noviembre si te acoges a tu derecho a huelga.

La convocatoria de esta huelga suscita diversidad de opiniones dentro del propio ámbito sindical. Joaquín Pérez, secretario general de la Unión Sindical Obrera, considera la huelga «muy extraña» por la «amalgama de motivos» que la impulsan en este contexto de «emotividad social». Mientras que Pepe Álvarez, secretario general de UGT, defiende la huelga como una medida para «poner de manifiesto la necesidad de que se cierre ese pacto de Estado».

El ‘precio’ de asistir a la huelga

Más allá de las diversas opiniones acerca de esta huelga, secundar la huelga supone un impacto directo en la nómina. La empresa podrá descontar el salario correspondiente a la jornada no trabajada. Es decir, la parte proporcional de tu salario diario, los complementos salariales vinculados a ese día o incluso la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Después de haber aclarado esto, conviene mencionar también que el tiempo que participes en la huelga estarás dado de alta en la Seguridad Social, es decir, pasas a una situación de «alta especial» con suspensión de la obligación de cotizar durante la huelga.

Más bien, ese día no estarás cotizando, pero no estás de baja, así lo aseguraba José María Camarero, experto económico: «Quien haga huelga se va a encontrar en una situación de alta en la Seguridad Social, es decir, no se le da de baja (…), tampoco se tiene en cuenta esa jornada para la hora de calcular los días de cara a la jubilación»; además, recalca que «la jubilación no se calcula por años, por meses, por trimestre, se calcula por días cotizados».

¿Cuánto dinero te quitan por un día de huelga?

La cuantía monetaria que puede descontarte la empresa dependerá del salario anual, la jornada, los conceptos retributivos y la parte proporcional de los descansos. Recapitulando, si haces huelga, tu contrato queda suspendido. En ese caso, la empresa te descuenta de la nómina el salario del día. Asimismo, te quitan la parte proporcional de tu paga extra. No obstante, ésta no te la pueden descontar en la siguiente nómina, sino cuando cobres dicha paga extra correspondiente. A no ser que éste sea prorrateado a 12 pagas, en cuyo caso sí se descuenta en el mismo mes.