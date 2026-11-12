Los abogados laboralistas coinciden: se obligará a las empresas a buscar «otro puesto compatible» en caso de que al trabajador le den la incapacidad permanente

Un trabajador al que se le había reconocido una incapacidad permanente para ejercer su profesión habitual ha logrado que la Justicia declare nulo su despido y condene a la empresa al pago de una indemnización adicional de 10.000 euros. Así lo ha dado a conocer el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, que ha difundido una resolución judicial en la que se cuestiona la decisión de una compañía de prescindir de uno de sus empleados sin analizar antes si podía seguir desempeñando otras funciones dentro de la empresa. «Si te dan una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo compatible con tu actual situación», advierte.

«Lo que debería haber hecho la empresa en base al artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores es ver si con sus actuales padecimientos y los puestos de trabajo disponibles podían darle otro puesto de trabajo para que siguiese ahí trabajando en la empresa». La empresa, sin embargo, decidió extinguir directamente el contrato del trabajador sin estudiar previamente si existía la posibilidad de adaptarlo a otro puesto o reubicarlo en una función compatible con su situación. «Como la empresa automáticamente le despidió. Sin hacer este análisis, se ha declarado este despido nulo y se ha dado esta indemnización adicional», señala el letrado.

Incapacidad permanente y extinción del contrato

Este caso se enmarca en la reforma introducida por la Ley 2/2025, que modificó el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. Desde su entrada en vigor, el reconocimiento de una incapacidad permanente total, absoluta o de una gran incapacidad ya no implica la extinción automática del contrato de trabajo. Antes de tomar esa decisión, la empresa debe comprobar si es posible realizar ajustes razonables en el puesto que ocupaba el trabajador o, en su defecto, ofrecerle alguna vacante disponible que sea compatible con sus limitaciones y su perfil profesional.

La normativa también fija unos plazos concretos. El trabajador dispone de 10 días naturales desde la notificación de la resolución que reconoce la incapacidad permanente para comunicar por escrito su voluntad de mantener la relación laboral. Una vez recibida esa comunicación, la empresa cuenta con un máximo de tres meses para realizar las adaptaciones necesarias o asignarle otro puesto compatible con su situación.

Estas adaptaciones pueden afectar a las tareas asignadas, los medios y equipos utilizados, la organización del puesto, la formación necesaria y la información que necesita el empleado para desempeñar sus nuevas funciones. En este proceso, los servicios de prevención tienen un papel reconocido por ley, ya que deben determinar el alcance y las características de las medidas de adaptación.

Equipo de Valoración de Incapacidades

Por otro lado, explica en un vídeo cuáles son algunas de las denominadas «preguntas trampa» que pueden surgir durante la valoración del tribunal médico. En España el criterio de acceso a la incapacidad permanente es totalmente restrictivo», señala, y considera que el tribunal «muchas veces se vale de trucos psicológicos y preguntas trampa para justificar sus denegaciones».

Cabe señalar que el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) es un órgano colegiado formado por cinco miembros y dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sin embargo, según establece el Real Decreto 1300/1995, este equipo no es el encargado de dictar la resolución definitiva, sino que es la dirección provincial del INSS la que decide si reconoce o deniega la incapacidad permanente y determina, en su caso, el grado correspondiente.

La primera pregunta es «¿Qué tal estás?». Se trata del saludo habitual con el que comienza la conversación. «Aquí todos solemos contestar bien», pero esa respuesta puede quedar reflejada en el informe como que «el paciente refiere que se encuentra bien y mejoría». Por eso, recomienda diferenciar entre el estado de ánimo y la situación física. Una persona puede encontrarse animada, pero lo importante es explicar cómo le afecta realmente su enfermedad o lesión.

La segunda cuestión es «¿Cómo has venido hasta aquí?». Muchas personas responden que han acudido en coche o en transporte público, sin dar más explicaciones. Según Benito, esa información puede utilizarse para «apuntar que puedes valerte por ti mismo».

La tercera pregunta es «¿Tienes ganas de volver a trabajar?». Para el letrado, es una de las más delicadas porque apela a los sentimientos del trabajador. Responder «claro, me encantaría» sin añadir nada más podría interpretarse como una señal de que está preparado para reincorporarse. Por eso, aconseja dejar claro que tener voluntad de trabajar no significa estar en condiciones de hacerlo.

La cuarta cuestión es «¿Y en casa, quién hace las tareas del hogar?». Benito considera que «va directa al ego porque lo que están sugiriendo es que tú no estás haciendo nada en tu casa además de estar de baja». A la hora de responder, recomienda describir con sinceridad cómo afectan las limitaciones a actividades cotidianas como cocinar o limpiar, así como los descansos que necesita y la ayuda que recibe de otras personas.