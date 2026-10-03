Davide Ancelotti defiende a Vinicius: «No va a cambiar, pero es muy querido en el Real Madrid»

Vinicius Junior sigue estando en boca de todos. Mientras el delantero sigue concentrado con Brasil en el parón de selecciones, el ruido externo sigue repitiendo su nombre una y otra vez. Davide Ancelotti ha sido el último en salir en su defensa, recordando al madridismo la importancia de que el Real Madrid siga confiando en él y la importancia de recuperar su mejor versión para pelear por los títulos esta temporada.

Ambos compartieron vestuario en la mejor época de Vinicius cuando Davide ejercía de segundo entrenador de Carlo Ancelotti. El italiano siempre ha presumido de tener una gran relación con el futbolista con el que ganó dos Champions, siendo el goleador de ambas finales: «Solo le puedo estar agradecido. Es un jugador al que todos los compañeros quieren y no es casualidad. Es generoso y nunca se pierde un entrenamiento. No se esconde ni engaña. No deja de esforzarse y siempre está para el equipo. Eso los jugadores lo saben y por eso es muy querido», confesó.

Un Vinícius que no goza de su mejor temporada en Chamartín. Su titularidad está en entredicho y en la mente de José Mourinho revuela la posibilidad de quitarle la posibilidad de intocable. Eso, sumado a un Diomande cada vez más en forma, hace que el carioca no tenga claro su puesto después del parón de selecciones. Sobre su actitud en el campo, Davide Ancelotti quiso empatizar compartiendo su experiencia cuando estaban juntos en el Real Madrid.

«Cuando está bien, es desequilibrante. Es un jugador muy directo y vertical. Tiene tanta confianza que encara siempre, y por eso necesita una estructura que te permita jugar con él. Si no, el partido se descontrola. A Vinicius no lo vas a cambiar, pero sí puedes la estructura. Y cuando está en buen estado de forma, Vinicius te decide partidos. Lo ha hecho muchas veces en el Real Madrid», comentó en As.

Sin embargo, sobre cómo se puede sacar el mejor provecho cuando juega con Mbappé, el hijo de Ancelotti reconoce que no es tarea sencilla para Mourinho: «Siempre ha tenido el Madrid esos jugadores que no dan tanto control. Lo importante es que no se te parta el equipo y ese siempre ha sido el desafío». De ahí que destacase la importancia que tuvieron Kroos y Modric en su etapa: «A cada movimiento, al espacio llegaba el balón. No digo que los de ahora no tengan esa capacidad, pero para jugadores verticales necesitas a alguien que te sepa poner el balón. Es una idea de juego».

Une Davide que está afrontando con éxito su etapa en el Lille, disputando la Champions y estando cuarto en la Ligue 1 a tres puntos del Mónaco. Aunque su sueño y objetivo es entrenar algún día al Real Madrid como su padre: «Es el sueño de todos, y también el mío, claro», concluyó.