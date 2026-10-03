Julián López sobre Thiago Pitarch: «Ha demostrado que tiene capacidad y potencial para jugar en el primer equipo»

Julián López de Lerma compareció en la sala de prensa del Alfredo Di Stéfano para analizar ante los medios de comunicación la importante victoria del Real Madrid Castilla por 3-2 ante el Atlético Madrileño en el miniderbi de la capital. Elogió el partidazo de Thiago y Cestero en el centro del campo, y confirmó la reconciliación con el segundo.

«Estoy muy contento y orgulloso de los jugadores porque hoy me han demostrado cómo se vive y juega un derbi. Sobre todo con este escudo. El partido ha sido bueno en líneas generales. Es verdad que en algún momento me ha recordado al partido anterior, cuando nos empatan y tenemos esos momentos dubitativos. Pero hoy es de valorar que, a pesar de los dos goles del empate, el equipo ha tenido la capacidad de sobreponerse y de llevarse la victoria», comenzó analizando Julián López de Lerma.

El técnico madridista habló sobre el gran partido de Thiago: «¿Privilegio? Lo tenga quien lo tenga a Thiago, hoy ha demostrado el jugador que es. Pero no hoy, lo lleva demostrando mucho tiempo en Primera Federación o en partidos de Champions. Sobre todo, lo que hay que valorar muchísimo de Thiago es que baje con nosotros, sin apenas poder entrenar, después de una lesión que le ha impedido hacer una buena pretemporada con el primer equipo. Y baje con las mismas ganas que cuando estuvo conmigo en el Juvenil B o en la Youth League. El chico ha hecho un despliegue hoy y ha dominado muchísimas áreas dentro del fútbol. Y ya solo ver el despliegue físico que hace es un espectáculo».

También sobre Cestero, indultado, que jugó otro gran partido en el medio: «Ya lo dije la semana pasada. Tenemos una plantilla muy amplia. Estamos en un proceso formativo, de aprendizaje, y creo que Cestero ha pasado ese proceso, estaba preparado para jugar hoy y tampoco voy a enseñar nada de él. Ha hecho también un partido magnífico y como también dije la semana pasada, Cestero es un jugador muy importante para nosotros».

«Hay muchos mini partidos dentro de un partido. Estamos entrando bien y dominando ciertas fases. Estamos llegando a una identidad que queremos ser. Pero hay ciertos momentos donde quizás perdemos ese control del partido donde queremos tenerlo. Tenemos que madurar y aprender de eso. Tenemos que mejorar mucho. Hoy hemos sido capaces de sobreponernos y eso es un punto muy positivo para el equipo. Pero en ese aspecto tenemos que seguir mejorando», señaló el técnico blanco desde la autocrítica.

Más sobre Thiago y la gestión con el primer equipo: «A Thiago tengo la suerte de conocerlo desde el primer año que llegué aquí. Se gestiona solo. Sabía que no tenía que pedirle nada más. Ni exigirle ni motivarle a pesar de venir de arriba a abajo, que eso quizás puede costar un poco más. Sabía que se iba a tomar este partido como si fuese el último. La gestión con Thiago es muy fácil. Sabiendo que sus esfuerzos y sus ganas de competir son más y más siempre. Después no es fácil jugar en el primer equipo del Real Madrid. Pero ha demostrado que tiene capacidad y potencial. Si lo vemos arriba jugando, estaremos muy contentos por él».

Más también sobre Cestero: «Es un mediocentro con unas cualidades y unas capacidades para jugar en esa posición muy buenas. Muy difícil de tenerlas. Se ubica siempre bien, siempre quiere el balón, tiene una capacidad de protegerlo y de superar con el pase muy buenas. Además, en la fase sin balón es un jugador que comunica y siempre está y ayuda a los compañeros. Cestero es un jugador muy bueno para nosotros y seguramente en el futuro le van a venir cosas muy buenas. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo ha demostrado. Y lo va a seguir demostrando».

«Sé que el míster (Mou) y todo su cuerpo técnico han estado viendo el partido. Eso para el Castilla es de agradecer. Sobre todo para los chicos, que el primer equipo esté pendiente de ellos es un aliciente. Y es motivante. Y en la piña, al final, les he dicho que se lo merecían», culminó Julián.