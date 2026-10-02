Visita sorpresa en Valdebebas: ¡Sergio Ramos acude a ver el derbi de filiales!

Sergio Ramos acudió por sorpresa a Valdebebas a ver en directo el derbi de filiales en Primera Federación entre el Real Madrid Castilla y el Atlético Madrileño de Fernando Torres. El ex jugador madridista se dejó ver en una de las cabinas, muy cerca del palco donde estaba Mourinho, y fue una de las grandes sorpresas del encuentro.

La gran sorpresa de la noche en Valdebebas. «¡Está allí Sergio Ramos!», gritaban unos niños durante la primera parte del miniderbi. La gente no se lo creía hasta que miraron para atrás y el camero empezó a ser la principal atracción del duelo. Lo fue durante minutos, aprovechando un parón por un jugador rojiblanco que estaba siendo atendido.

Se desconoce el porqué de la presencia de Sergio Ramos en Valdebebas, pero fue una gran sorpresa para todos. No suele ser habitual verle en partidos del Castilla, pero ahí estuvo. Viendo a la cantera madridista y a su amigo Fernando Torres. Sin duda, el público estaba ilusionadísimo al verle.