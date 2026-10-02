Primera Federación: Castilla-Madrileño

Mourinho acude con todo su cuerpo técnico al Di Stéfano para el derbi de filiales entre Castilla y Atlético Madrileño

El técnico luso aprovechó el parón de selecciones para ver este importante partido del filial

Khedira y Pedro Tralhao estuvieron presentes junto a Mou en Valdebebas

Cantera contra cartera: La Fábrica frente al Atlético de los doce fichajes

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Mourinho en el derbi de filiales.

José Mourinho acudió con gran parte de su cuerpo técnico a presenciar en directo desde el palco del Alfredo Di Stéfano el derbi de filiales en Primera Federación entre el Real Madrid Castilla y el Atlético Madrileño. El primer entrenador madridista aprovechó el parón de selecciones para no perderse a sus canteranos en un importante partido.

No se perdió Mourinho el miniderbi. Vio el partido junto a Óscar Ribot y gran parte de su cuerpo técnico, entre ellos Sami Khedira y Pedro Tralhao. Momento y partido importante para ver a potenciales canteranos que puedan ayudar al primer equipo. Entre ellos, Thiago Pitarch, con ficha del primer equipo, o Mario Rivas, con posibilidad de echar una mano tras la lesión de Asencio.

El técnico portugués ya ha demostrado que está y va a estar muy pendiente de la cantera del Real Madrid. Y no hay mayor prueba que estar presente en este derbi de filiales ante el Atlético de Fernando Torres. Un partido donde todos los chicos quieren brillar.

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