Courtois, el jefe democrático: «Nos escucha, está presente y es increíble su disciplina para construir un equipo de F4»

«Box, box». «Push, push». La jerga anglosajona va seguida de un estrambótico ruido en el Circuito del Jarama, en Madrid. «Son F4 y suenan más fuertes que los de Fórmula 1», le dice un aficionado a otro. Los monoplazas, cuyo motor posee bloques de cuatro cilindros y una cilindrada máxima de 1.600 centímetros cúbicos, están al servicio de los aficionados. El paddock es una pasarela de personalidades, especialmente de futbolistas del Real Madrid entre los que destaca Thibaut Courtois.

Por presencia y estatus en la F4. Es dueño del equipo TC Racing que a finales de agosto compitió en el Jarama en la cuarta prueba de la F4, ese semillero de pilotos que consiguen sus primeros puntos oficiales FIA. Hace cuatro años que Courtois le encargó a Asier Urbina, mano derecha y chef personal del portero, organizar un equipo de F4 y ya lleva casi un lustro asentado en la categoría. Para esta prueba han sido Beau Lowette, Maria Neto y Yuzuki Sato los pilotos de TC Racing.

«Para mí, es muy importante tener a Courtois como gerente del equipo. Es una persona muy famosa e importante en el deporte en general. Su disciplina para construir un equipo en la F4 y también en la Eurocup ahora es realmente asombrosa. La primera vez que lo conocí fue este año cuando firmé el contrato, porque no se ocupa de todo en el equipo, pero es muy importante, incluso si no viene a todas las carreras, cuando tiene tiempo, viene como ahora mismo aquí en Jarama», explica Lowette, compatriota de Courtois, a OKDIARIO.

«Es muy importante para mí estar en su equipo porque es una persona increíble. Y también, como persona, más allá de su fama, es una persona muy agradable», añade. El fin de semana no fue el esperado. Lowette sufrió un abandono y Maria Neto dos por un accidente y molestias en la mano como consecuencia del mencionado accidente. Ambos sueñan con llegar lo más lejos posible y a ambos se les ilumina el rostro cuando hablan de Courtois.

«Courtois es el mejor. Para empezar, es un tipo muy agradable. Se lleva muy bien con todos. Siempre es amable con todos con quienes se relaciona. Además, siempre encuentra tiempo para todos. Habla con todos. Y no solo es un inversor, sino que también está presente. Le apasiona de verdad. Siempre quiere ganar y, en general, es un tipo genial y nos encanta tenerlo aquí en el equipo. Es genial», dice Neto a este periódico. El TC Racing fue cuarto y sexto en la F4 2024 y 2025. Entre motores y pilotos germina Courtois su otra faceta.