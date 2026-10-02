Vuelve la felicidad al Castilla: celebración tras ganar el miniderbi y abrazo de Julián con Cestero

Volvió la felicidad a Valdebebas y al Castilla tras una importante victoria ante el Atlético Madrileño de Fernando Torres. El primer filial madridista celebró la victoria como se merece, porque la necesitaba como el comer y porque es muy importante en la clasificación y para la confianza del equipo. El equipo formó, corrió en el medio, cantó y gritó juntos, y celebró tres puntos claves con la afición. Tras ello, se pudo ver cómo Julián López de Lerma se fundía en un cálido abrazo con Cestero tras su indulto, titularidad y partidazo. Todos perdonados y todos felices en el Castilla tras llevarse el miniderbi.