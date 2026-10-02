La justicia francesa archiva la denuncia de Mbappé contra el PSG por acoso moral que el jugador ya retiró hace más de un año

La justicia de Francia ha archivado de forma definitiva el caso en el que Kylian Mbappé denunció al Paris Saint-Germain por acoso moral. En realidad, el jugador del Real Madrid ya había retirado esa denuncia hace más de un año (en julio de 2025), pero lo que hace ahora la justicia francesa es un trámite: el archivo oficial del caso.

En un primer momento, Mbappé había denunciado a su ex equipo por acoso moral al entender que se le obligó a formar un nuevo contrato con el PSG para regresar a la dinámica del equipo cuando fue apartado del mismo en 2023. Durante la pretemporada de aquel año se entrenó al margen debido a sus desavenencias con la directiva al expresar su deseo de marcharse del club galo ese mismo verano.

Unos meses después, en julio de 2025, Mbappé decidió retirar la denuncia contra el conjunto francés tras llegar a un acuerdo ambas partes, pero la parte de la justicia quedó ahí pendiente. Ahora, en octubre de 2026, se archiva el caso al entender que no hay pruebas suficientes para llevarlo a cabo. Era algo lógico, toda vez que el supuesto perjudicado, Mbappé, ya retiró la denuncia.

«No tendría sentido interrogar a los testigos y a los implicados cuando el propio denunciante no los respalda», dicen fuentes judiciales del caso que cita L’Equipe. Con ello, se cierra este caso que realmente, en la práctica, ya estaba terminado desde hace más de un año cuando Mbappé retiró la denuncia.