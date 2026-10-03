Thiago Pitarch y Cestero se lucen frente a Mourinho

El derbi de filiales lo decidió Yáñez con un golazo, fue Aguado el que marcó de penalti el segundo y la lata la abrió Carvajal con otro gol tremendo, pero la batuta del partido la llevó un centro del campo liderado por Jorge Cestero y Thiago Pitarch. La pareja madridista dominó a su antojo al Atlético Madrileño y demostró su potencial en presencia de José Mourinho.

El partido que se marcaron Thiago y Cestero contra el Atlético Madrileño el pasado viernes fue digno de elogio. Fueron los señores del duelo, dominando todas las fases del campo y ejerciendo de manera determinante en un resultado que le cambia la cara al Castilla en este inicio de temporada en Primera Federación.

Los dos mediocentros se lucieron en presencia de José Mourinho, que junto a su cuerpo técnico estuvo presente en el palco del Alfredo Di Stéfano. El entrenador luso tomó nota de todo y vio cómo Cestero y Thiago se hacían con el control del centro del campo en un partido de gran dificultad. Ahora que el primer equipo está falto de esa calidad en el medio, estos dos chicos son una luz al final de ese túnel.

En el caso de Thiago, demostrando que lo da todo, dándole igual que sea con el Castilla o con el primer equipo, su despliegue fue increíble. Otro partido impresionante, dejando claro que esta categoría se le queda pequeña. Su regreso al primer equipo parece cuestión de días. Físicamente, es un jugador superdotado. 48 horas antes brilló con la selección española sub-20 y en el derbi de filiales se cascó los más de 100 minutos de partido sin pestañear. Y a un nivel muy alto en ambas ocasiones. Pero es que luego, sobre el campo, está en todos lados. Ofreciéndose y haciendo jugar a su equipo. También recuperando como si no hubiese un mañana. Su técnico alucinaba con él.

«Lo tenga quien lo tenga a Thiago, hoy ha demostrado el jugador que es. Pero no hoy, lo lleva demostrando mucho tiempo en Primera Federación o en partidos de Champions. Sobre todo, lo que hay que valorar muchísimo de Thiago es que baje con nosotros, sin apenas poder entrenar, después de una lesión que le ha impedido hacer una buena pretemporada con el primer equipo. Y baje con las mismas ganas que cuando estuvo conmigo en el Juvenil B o en la Youth League. El chico ha hecho un despliegue hoy y ha dominado muchísimas áreas dentro del fútbol. Y ya solo ver el despliegue físico que hace es un espectáculo», señaló Julián López de Lerma sobre Thiago tras el partido.

Cestero y Thiago, una pareja de lujo para el Castilla

Y lo de Cestero es otra maravilla. No jugó ante el Alcorcón la semana pasada por un castigo, pero en el derbi de filiales recibió el indulto y fue directo al once titular. Y vaya que sí se notó. Dominó el partido a su antojo desde la base, haciéndose gigante y firmando un encuentro soberbio. No había quien fuese capaz de quitarle la pelota. Se comió a su rival y también demostró que está para cotas mayores. Su trabajo en recuperaciones y en fase defensiva también fue gigante. Mou lo vio en primera fila.

«Es un mediocentro con unas cualidades y unas capacidades para jugar en esa posición muy buenas. Muy difícil de tenerlas. Se ubica siempre bien, siempre quiere el balón, tiene una capacidad de protegerlo y de superar con el pase muy buenas. Además, en la fase sin balón es un jugador que comunica y siempre está y ayuda a los compañeros. Cestero es un jugador muy bueno para nosotros y seguramente en el futuro le van a venir cosas muy buenas. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo ha demostrado. Y lo va a seguir demostrando», comentó Julián López de Lerma sobre Jorge Cestero en rueda de prensa.